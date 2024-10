Coty Romero regresó al Cantando 2024 y demostró que escuchó al pie de la letra los consejos de Nacha Guevara a los participantes, con miras a la triple eliminación de esta semana a fin de “renovar” el staff de famosos.

Una de las más conmovidas con la interpretación de la correntina fue Milett Figueroa. “Se me puso la piel chinita. Quiero tragarme las lágrimas, pero ahora me voy a poner un poco seria porque me transmitiste mucho”, reconoció la jurado peruana.

“Me transmitieron un montón. De verdad. Y eso se agradece porque como dice la maestra Nacha, escuchan…¡No te me pongas a llorar! ¡Lloramos todos acá! Emmmm… Hermoso. Sigue ejercitando con la maestra”, agregó la pareja de Marcelo Tinelli, “contagiando” sus lágrimas a la ex Gran Hermano.

Leé más:

Conocé qué parejas quedaron eliminadas de Cantando 2024

POR QUÉ MILETT FIGUEROA Y COTY ROMERO TERMINARON LLORANDO A DÚO EN CANTANDO 2024

Cuando Fer Dente le preguntó a qué era lo que más la emocionaba de la performance de Coty, ella dijo: “Que el artista se tome tan enserio su trabajo porque se nota que están comprometidos”. “Eso es lo que pedimos ayer: el compromiso, el respeto al público, el respeto asimismo como artistas”, señaló.

“Uno, para llamarse artista tiene que trabajar muchísimo, y en eso se trabaja todos los días, y me encanta tener esta calidad de participantes porque siento que lo disfrutamos, vemos su crecimiento a diario”, sentenció.

“Veo en Coti que está trabajando mucho su voz. Escuché los ensayos, se lo comenté a Flavio, dije, todavía no se emocione mucho porque vienen cosas lindas. Y de verdad, qué lindo que hayan cantado esta canción de Abel Pintos que tiene tanto sentimiento”, agregó Milett.

“Lo que dijo Nacha, la maestra, me emocionó también porque es verdad, uno no puede dejar que lo arrastre el sentimiento. Tiene que ir por encima de eso y que el público también tenga que sentir algo mucho más allá de lo que a nosotros nos pasa del día a día”, cerró la jurado, que les puso un “9″.

Leé más:

Alfa rompió en llanto tras ser salvado por el jurado del Cantando y encendió las alarmas al hablar de su salud

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.