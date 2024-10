A poco más de un año de su conflictiva separación, Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga volvieron estar cara a cara en un programa de televisión.

La expareja se reencontró en Cantando 2024 y protagonizó un incómodo ida y vuelta. Incluso, la participante del reality de canto se enteró en vivo de que su ex trabajará con ella en el stream del certamen ¡y se le borró por completo la sonrisa!

COTI ROMERO Y CONEJO QUIROGA, CARA A CARA EN CANTANDO 2024

Flor Peña: -¿Está el Cone para venir?

Coti Romero: -Sí, recién le pregunté por qué lo pusieron ahí. Estaba re bien sentado en el stream.

Flor: -Cone, ¿cómo la viste a Coti, el día que cantó?

Conejo Quiroga: -No la pude ver porque estaba de vacaciones. Me imagino por los puntos que tiene que estuvo bien.

Flor: -¿No la buscaste en redes?

Conejo: -Llegué anoche de viaje y me metí hoy acá. Pero si tiene ese puntaje me imagino que habrá estado muy bien. Canta muy lindo Coti.

Flor: -Coti, ¿te molestó que el Cone no te buscara para escucharte? Que no te dijera “mi amor, te busqué”.

Coti: -¿Por qué me va a decir mi amor? Nosotros nos llevamos re bien ahora. Lo nuestro está terminado hace un montón de tiempo. Yo estoy en pareja ahora. De paso, le mando un besito a Nacho. Nacho, te amo. Hay que soltar el pasado.

Marcelo Polino: -Contémosle a la gente que por ahí no sabe que ellos eran pareja y que ella ahora está de novia con el amigo de él, Nacho. Conejo, ¿cómo estás con esa “icardeada”?

Conejo: -No, no. Claramente, Nacho no es amigo y no lo era tampoco. Es una persona más. Ya está. Es todo pasado.

Flor: -Cone, cuando a vos te llamaron para que estés en el Cantando ¿dijiste que no por Coti?

Conejo: -No, no, fue por otras cuestiones laborales. De hecho, estoy compartiendo stream con ella los lunes. Tenemos la mejor.

Coti: -Me estoy enterando porque pensé que los lunes estaba yo solita, con Mariano, Sebi y Damasia.

Flor: -¿No querés compartir con él?

Coti: -No tengo problema, pero me habían dicho eso. Igual no tengo problema, está más que olvidado.

Flor: -No se te ve muy contenta...

Coti: -La hacen muy larga.

