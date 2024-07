Las tremendas chicanas de Alexis Conejo Quiroga contra Ignacio Nacho Castañares hartaron a Constanza Coti Romero, quien se hartó de su exnovio.

“Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, reaccionó la correntina cuando la periodista de Socios del Espectáculo le recordó que el cordobés tildó a su novio de falso.

“Para mí lo hace porque quiere cámara para él. No que se prende de mí, sino de Nacho, al que le está yendo súper bien”, continuó.

En ese punto, Coti fue contundente en su razonamiento: “Sino, nadie habla de él”.

LA RÉPLICA DE COTI ROMERO A CAMILA LATTANZIO

“Es igual que Camila Lattanzio. Otra a la que de paso que le tiramos un beso. Que devuelva las cosas que robó y que deje hablar al pedo”, fustigó Coti a la excompañera de Gran Hermano 2022.

“Se copia de mis looks”, agregó.

Ahí explotó: “Se nota que es cleptómana y mitómana”.

“Ojalá le vaya súper bien en la vida, pero me parece que no va porque en sus tiktok solo tenía 70 me gusta. Nadie le hace caso a la mina, no sé por qué no sé por qué hablo de ella directamente”, cerró.