Luego de que Alexis “el Conejo” Quiroga diera que hablar con sus fuertes dichos en su contra, a poco de blanquear que comenzó una nueva historia de amor con su ex, Coti Romero, Ignacio “Nacho” Castañares respondió sin filtro.

Todo comenzó cuando el Conejo fue al hueso con su opinión: “De mi ex no tengo nada que decir. De Nacho sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo. Ahí estuvo la falsedad”, había dicho.

Ante esto, Nacho recogió el guante y dijo lo suyo en una nota que dio a Intrusos: “A mí no me parece falso. En ese momento, a mí como persona, me surgió acompañarlo cuando él estaba pasando por un mal momento”, lanzó.

“Trabajábamos juntos, pero no éramos amigos como dijo él. Sí teníamos un vínculo más cercano y a mí me surgió acompañarlo, escucharlo, preguntarle cómo estaba”, agregó, firme con su postura.

Y cerró: “Si él lo vio como falso le pido disculpas. Fue un año atrás, nadie sabía lo que iba a pasar. No lo hice con ninguna intención. No lo considero falso, sino de alguien que quiso acompañar a la otra persona por el vínculo que había en ese momento”.

COTI ROMERO Y NACHO CASTAÑARES ASISTIERON A LA FINAL DE GRAN HERMANO COMO PAREJA OFICIAL

Finalmente, Coti Romero y Nacho Castañares le pusieron un punto final a su relación sin títulos para pasar a ser oficialmente novios.

Muy contentos por esta nueva etapa en pareja, mostraron en Instagram cómo fue que él le propuso a ella ser su novia. “¡Le dije que sí!”, anunció la expareja de Alexis “Conejo” Quiroga, que supo ser amigo de Nacho antes y después de su paso por el reality de Telefe.

Castañares le preparó a Coti un diálogo entre velitas y pétalos de rosas sobre la cama junto a la pregunta “¿querés ser mi novia?” hecha en papelitos de colores. Además, sumó globos rojos y peluches. Enternecida, ella compartió la imagen de la sorpresa y contó que aceptó la propuesta.