A poco de que Nacho Castañares y Coti Romero blanquearan que comenzaron una historia de amor, la parejita visitó A la Barbarossa –el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe- y revelaron si ya están conviviendo.

Indagado por la conductora sobre si esta relación más íntima arrancó cuando se viralizó un video de ellos en un boliche, Nacho respondió: “No, nosotros nos conocíamos ya de antes. Después cortamos la relación que teníamos en ese momento, estábamos solos y se empezó a dar naturalmente”.

Foto: Captura (Telefe)

“No sé si fue exactamente ahí, pero puede ser que ahí haya empezado algo más. Creo que se dio solo”, agregó el joven, sin querer dar detalles sobre el comienzo de este vínculo amoroso. Y Coti agregó: “Hay una frase que dice que enamorarse es como cuando te estás durmiendo, que te empezás a quedar dormido y no te das cuenta”.

Por último, ante la consulta sobre si ya estaba viviendo bajo el mismo techo con el exjugador, la influencer cerró, firme: “No, cada uno vive en su casa. Vivimos muy cerca, pero cada uno en la suya”.

NACHO CASTAÑARES ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU RELACIÓN CON COTI ROMERO

Luego de que Coti Romero sorprendiera al revelar que está saliendo con Nacho Castañares, con quien venía enfrentando fuertes rumores de romance, el joven rompió el silencio y habló de su presente sentimental.

“No estoy saliendo con Coti. Estoy compartiendo cosas con ella y creo que eso es obvio porque la gente nos ha visto en boliches, nos ha visto comiendo, y bueno, en la historia que subimos a las redes”, comenzó diciendo Nacho en el streaming de Telefe tal como se pudo ver en LAM.

Foto: Captura (América)

“No estoy saliendo con Coti. O sea, no lo considero ponerlo como ‘saliendo’, pero sí nos estamos viendo. Nosotros somos amigos y no siento que no haya que ponerle ningún título a algo porque somos personas que están disfrutando y nos estamos viendo, pero hasta ahí”.

Y cerró: “Yo siempre me llevé muy bien con Coti. Después, por distintos motivos, hubo momentos que no compartíamos tanto y después volvimos a compartir un poco. Si hay una historia juntos, no es que queremos blanquear nada. Simplemente, estamos compartiendo momentos juntos”.