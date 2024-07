A pocos días de que Coti Romero y Nacho Castañares anunciaran que están oficialmente de novios, Alexis “El Conejo” Quiroga reaccionó sin filtro apuntando muy fuerte contra él.

Es importante remarcar que Alexis y Coti estuvieron de novios adentro de la casa.

También, varios meses tras su salida del reality. Mientras tanto, Nacho estaba en pareja con Lucila “La Tora” Villar. Todos se conocieron gracias a Gran Hermano 2023.

Nacho y Coti están de novios.

Actualmente, Coti y Nacho, lejos de darle importancia lo que digan sus exparejas, están felizmente de novios. Lo que molestó a Alexis, quien tildó de “falso” a Castañares. “Se me hizo el amigo”, lo fulminó.

EL CONEJO REACCIONÓ SIN FILTRO AL NOVIAZGO DE COTI ROMERO Y NACHO CASTAÑARES

Alexis “El Conejo” Quiroga reaccionó al noviazgo de Coti Romero y Nacho Castañares.

“De mi ex no tengo nada que decir. Hace un año terminamos la relación. De él sí tengo algo que decir. Hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero se me hizo el amigo”, sentenció en Tardes Nuevas.

Alexis fulminó a Nacho por su noviazgo con Coti.

“Yo hacía muchísimo tiempo me enteré de algo que había pasado entre ellos. Hace meses y meses... Fui contundente con él y le mandé un mensaje. Son chicos. Lo tomé por otro lado. Gracias a Dios, a mí con mi ex no me pasaba más nada”, cerró revelando que le molestó el acercamiento de Nacho hacia él cuando, supuestamente, ya pasaba algo con Coti.