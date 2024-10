A un mes de comenzar Cantando 2024, el programa que conduce Florencia Peña por América, se conocieron los nombres de las figuras que se incorporarán al programa para deleitar con su voz al público e intentar superar las expectativas del jurado, integrado por Marcelo Polino, Nacha Guevara, Milett Figueroa y Flavio Mendoza.

Ellos son: Tyago Griffo (el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, que se luce com jurado del VAR), Rocío Quiroz, Antonio Ríos, Luisa Albinoni y Brian Lanzelotta.

Los cantante llevarán a la pista todo su talento para tratar de llegar lo más lejos posible en el certamen. Horas atrás, Nenu López y su partenaire, Nell Valenti quedaron fuera de juego con el 45,3% de los votos del público, después de haber sido vencidos en el teléfono por Mimi Alavarado y Esteban Merdeni, que se quedaron con el 54,7% de los votos.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE MATÍAS ALÉ EN CANTANDO 2024

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en la pista del Cantando (el programa que conduce Flor Peña por América), luego de que Matías Alé abriera su corazón y rompiera en llanto después de escuchar las críticas del jurado.

“Quiero decir que hay una evolución y nuestro deseo es seguir, más allá de que nos vayamos o no la semana que viene. Yo ya estoy feliz y agradecido. Yo, desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy”, comenzó diciendo Matías, muy quebrado.

“Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Y si me voy, les digo ‘gracias’ y ‘fui feliz’. Y si me quedo, va a ir mejorando”, agregó, con lágrimas en los ojos y emocionando a todos en el estudio con sus palabras.

Tras escucharlo, Florencia tomó la palabra: “Creo que todos, tanto el jurado como el VAR, te reconocen que pasaste por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto”.

Matías Alé: “Yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”.

“Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días. Después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que, para mí, esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes. Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”, cerró el actor, a corazón abierto.