Lejos de pasar por el alto el comentario de Cristian U en la pista de Cantando 2024, donde aseguró que no formalizaría con Camila Mercado (su partenaire, con quien enfrenta fuertes rumores de romance) porque “el noviazgo te corta las piernas”, Milett Figueroa reaccionó a las palabras del participante y fue contundente con su postura.

“Yo hablo por mi experiencia actual. A mí, el amor me eleva. No hablo laboralmente, sino que en todos los sentidos”, comenzó diciendo la pareja de Marcelo Tinelli, dejando en claro el gran presente sentimental que atraviesa.

“Me ha potenciado, me dispara en todos los sentidos. Y creo que, si una pareja no te hace sentir eso, no es amor realmente”, agregó. Y cerró, sincera: “También he tenido otras experiencias que no han sido esas. Entonces, quiere decir que no encuentras el amor así nomás. Y cuando aparece, hay que valorarlo”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli (Fotos Movilpress)

MARCELO TINELLI BANCÓ A MILETT FIGUEROA TRAS SER CRITICADA POR SU ROL COMO JURADO EN CANTANDO 2024

En medio de la cuenta regresiva para el debut de Cantando 2024, que en esta edición tendrá como Florencia Peña como conductora, Marcelo Tinelli le hizo frente a las fuertes críticas que recibió su pareja, Milett Figueroa, tras ser confirmada como jurado del certamen.

Todo comenzó con la pregunta que Mariana Fabbiani le hizo a Tinelli en El Diario de Mariana: “Ayer estuvo el Chato Prada promocionando el programa, vino a contarnos de qué se trata todo y contó que Milett canta, cosa que no sabíamos, que es cantante, ¿tiene linda voz?, ¿te canta?”, indagó.

Fue entonces que el entrevistado se sinceró: “Canta muy bien, sí, totalmente. Sí, canta muy bien, pero bueno, es más fácil bardear o decir ‘está ahí porque sale con Marcelo, es la mujer de Marcelo’ que averiguar. Milett canta muy bien, ha estudiado en el Conservatorio de Canto en Lima, como la mamá”.

Foto: Captura (América)

Además, ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre por qué tomó la decisión de que sea su novia la que esté como jurado, el presentador no dudó con su respuesta: “Porque me parecía interesante ver una persona que nunca había estado en un jurado como Milett, que baila muy bien, canta muy bien, y me parecía bueno que estuviera en el certamen”.

“A mí me parece que le puedo aportar mucho. A mí me gusta, en general, cómo habla, la manera de expresarse”, agregó. Y cerró, sin vueltas: “Me parece que es muy respetuosa y que habla muy bien, y sabe mucho de canto, así que está bueno que la vean en esa faceta. La va a tener que bancar con los participantes con Flor, el hijo de Flor, con Nacha Guevara, Marcelo Polino y Flavio Mendoza que van a estar al lado”.