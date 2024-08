Pese a que enfrentaron fuertes rumores de crisis, Marcelo Tinelli volvió a dejar en claro que su noviazgo con Milett Figueroa sigue viento popa.

Así quedó reflejado en las postales que el conductor compartió en Instagram Stories donde se lo ve posando muy contento con su pareja y con su primo, Luciano “El Tirri”, que también fue parte de estos días de descanso en Panamá.

Además, Tinelli dejó espiar a sus seguidores lo que fue su contundente y abundante desayuno que compartió con la mujer que conquistó su corazón y con quien sigue escribiendo más capítulos de esta historia de amor.

¡Viento en popa!

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

LA REACCIÓN DE MARIXA BALLI CUANDO SE ENTERÓ QUE MARCELO TINELLI ELIGIÓ A MILETT FIGUEROA COMO JURADO DE CANTANDO 2024

A poco de que Ángel de Brito revelara que la pareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, está confirmada como jurado de Cantando 2024, Marixa Balli dio su opinión sobre este tema y fue contundente con sus declaraciones.

“Milett, confirmada como jurado de Cantando 2024, y vos no, Marixa Balli”, lanzó el conductor de LAM, el programa que conduce por América, picante y dirigiéndose hacia una de sus panelistas.

Tras escucharlo, Marixa respondió, con ironía: “Qué bueno que lo lograste, amor. Te felicito. Se lo merece”. Sin embargo, De Brito fue al hueso con su comentario: “A vos, Tinelli te odia. Tendrías que estar vos, no Milett. Marcelo Polino, Oscar Mediavilla y Marixa. ¿Qué hace ahí Milett?”.

Foto: Captura (América)

“Basta con Tinelli”, fue la tremenda respuesta de Balli. Y cerró, firme con su postura: “No me interesa esta guerra en absoluto. No me interesa Tinelli, no me interesa este tema en lo más mínimo. Quedó archivado bajo tierra, bajo estos taquitos”.