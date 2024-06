Luego de haber arrancado un año más de vida junto a Marcelo Tinelli, Milett Figueroa habló de cómo vive este noviazgo y dio detalles de qué es lo que los mantiene tan unidos y enamorados desde que comenzaron una nueva historia de amor.

“Afortunadamente pudimos celebrar mi cumpleaños, pasar las 12 juntos en Punta del Este. Y bueno, él tiene un compromiso ahora así que he venido también a un poco cumplir con lo mío”, comenzó diciendo Milett en una nota que dio a LAM.

Asimismo, la entrevistada ahondó en cómo vive esta etapa de su vida: “Estoy muy bien, muy contenta, feliz, viendo la vida también desde esta edad, desde el lado un poco más de la madurez, y disfrutando cada día, cada momento, cada instante”.

Por otro lado, Milett se mantuvo firme cuando le consultaron por la diferencia de edad con Tinelli: “Eso es del tiempo cavernícola cuando se medía a la gente por la edad”, lanzó. Y cerró, contundente, y muy enamorada del conductor: “Eso ya pasó hace tiempo, que ya no está de moda pintar a alguien por la edad porque finalmente creo que lo que importa, es cómo te llevas con una persona, cuál es la química, la piel que tienes, y creo que eso es lo que nos ha hecho mantenernos juntos”.

LA REACCIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS CUANDO LE PREGUNTARON POR MILETT FIGUEROA, LA NOVIA DE MARCELO TINELLI

Si bien el noviazgo de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa avanza a pasa firme, Guillermina Valdés reveló que aún no tuvo la posibilidad de conocer a la modelo y no dudó en opinar de cómo ve a su ex y padre de su hijo Lorenzo, desde que volvió a apostar al amor.

Indagada por la cronista de Socios del Espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) sobre cómo le cae Milett, Guillermina se sinceró: “Es que no la conozco, pero me cae bien porque lo veo bien a Marce; así que es lo único que me importa, que el papá de mi hijo esté bien y ya está. Es eso. Así que, bienvenida”.

Por otro lado, la entrevistada habló de las versiones que indicaban que las hijas de Tinelli no tenían buen vínculo con Milett: “¿Ah, en serio? No voy a hablar de lo que no sé”, lanzó. Y cerró, sin vueltas: “Mirá todo lo que te hablé, de lo que sabía. Ahora, de lo que no sé, no puedo hablar”.