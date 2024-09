Con Flor Peña confirmada como nueva conductora de Cantando 2024 tras la deserción de Paula Chaves, y los estudios en preparación, Marcelo Tinelli le dio luz verde a Ángel de Brito para que revele a los 17 participantes del certamen.

De esta manera, el conductor de LAM abrió su edición de este lunes contando que, pese a que el Conejo Quiroga no será parte del Cantando, si lo será su ex, Coty Romero, la “cuchillera”, que ahora está en pareja con otro ex Gran Hermano, Nacho Castañares.

Coti Romero (Foto: Instagram/@cotyrommero).

El segundo confirmado, que ya mostró sus dotes en LAM y en DDM, es el panelista Pepe Ochoa, seguido por la bailarina Silvina Escudero, el ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago y la columnista de Intrusos Josefina Pouso.

Silvina Escudero / Fuente: Instagram

Josefina Pouso

Un inesperado participante al que De Brito no podía dar crédito al leer el contenido del sobre en el que venía su nombre fue Benito Fernández, el conocido diseñador que hace unas semanas fue noticia por sus problemas de salud.

Benito Fernández en el programa "Almorzando con Juana". (Foto: captura de eltrece)

En el resto dela lista están la bailarina ex de Martín Salwe Nenu López, el exboxeador y ex participante del Hotel de los famosos Martín Coggi, y el último campeón del certamen en su edición 2020 Agustín “Cachete” Sierra.

Fotos: Captura de Instagram Stories (@nenulopezz) y Web

Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2

Cachete Sierra se mostró muy conmovido en el arranque de la gran final del Cantando: Estar acá es un sueño

En el último tramo del ciclo, De Brito nombró a la ex Gran Hermano Camila Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, el panelista de Laura Ubfal y ex Gran Hermano Cristian U, el humorista Roberto Peña, Matías Alé, Juan Otero –hijo de Flor Peña-, y Coy Scaglione, que llegará al ciclo tras la negativa de su hermana Juliana, “Furia”.

Camila Lattanzio se abrió un perfil en OnlyFans. (Foto: Instagram/camii_lattanzio)

Lolo Poggio festejó su cumpleaños con un look engomado total black. (Foto: Instagram/@lolopoggio_)

La Gata Noelia tuvo una discusión a los gritos con Furia en la casa de Gran Hermano. (Foto: captura Telefe)

Cristian U (Foto: captura Net TV)

Roberto Peña (Foto Instagram)

Matías Alé / Fuente: web

Juan Otero y su mamá Flor Peña (Foto: instagram/flor_de_p)

Furia y Coy en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

En definitiva, el listado completo está compuesto por:

Coty Romero

Pepe Ochoa

Silvina Escudero

Walter “Alfa” Santiago

Josefina Pouso

Benito Fernández

Nenu López

Martín Coggi

Agustín “Cachete” Sierra

Camila Lattanzio

Lolo Poggio

La Gata Noelia

Cristian U

Roberto Peña

Matías Alé

Juan Otero

Coy Scaglione

