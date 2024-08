Las dudas entorno al debut del Cantando 2024 en América empiezan a despejarse, y Marcelo Tinelli anunció en Stories a la famosa que estará a cargo del ciclo.

“La conductora del Cantando 2024 va a ser Florencia Peña”.

El gerente artístico aclaró que el reality musical saldrá “a mitad de septiembre” y que irá al aire “después de LAM”.

Flor Peña.

De esta manera, Marcelo Tinelli se aseguró una celebridad de peso e historia para el Cantando, luego de que Paula Chaves desistiera la propuesta.

LOS HALAGOS DE MARCELO TINELLI A FLORENCIA PEÑA

“Estamos muy contentos de que Flor vuelva a América”, exclamó en referencia a su experiencia con La p... ama.

Flor Peña.

“La admiro mucho profesionalmente; me encanta como conductora; me encanta como actriz; me encanta como cantante; me encanta profesionalmente y es un lujo, un placer, un honor que sea la conductora del Cantando 2024″, cerró Marcelo TInelli.