A poco más de dos meses de que Matías Alé le haya pedido casamiento a su novia, Martina Vignolo, tras ganar un Martin Fierro Federal, se conoció cuáles serían los siguientes pasos que daría la pareja en su relación.

“A Martina la vi muy bien, me contó que se va a comprometer nuevamente. Matías siente que es la mujer de su vida y a ella también la vi muy enamorada”, comenzó diciendo una de las panelistas de Implacables, a poco de que el actor celebrara su cumpleaños.

“Lo que uno decía en la fiesta es que vayan más despacio porque se los ve mucho tiempo juntos. Uno, por experiencia, sabe que hay que ir de poco”, agregó, haciendo una reflexión sobre esta historia de amor.

Foto: Instagram (@martivignolo)

Fue entonces que, tras escucharla, su compañero tomó la palabra: “Quiero decir que estábamos en la fiesta y empezamos a hablar, uno decía que Alé le había dicho que se casa en octubre, otro decía diciembre y otro decía marzo del año que viene. Todos teníamos fechas distintas”, explicó, dejando en claro que los novios estarían esperando una fecha prudente para dar el “sí”.

Así reaccionó Martina Vignolo luego de que Matías Alé confirmara la presencia de sus ex novias en su boda. Foto: Instagram

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MATIAS ALÉ PRESENTÓ A SU NOVIA, 24 AÑOS MENOR QUE ÉL

A poco de haber confesado que volvió a apostar al amor después de varios años soltero, Matías Alé le puso fin al misterio y presentó a Martina, su nueva novia, 24 años menor que él, con quien tiene el deseo de ser papá.

“Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz, enamorado y contento”, confesó el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, con su pareja a su lado.

Matías Alé presentó a su nueva novia, 24 años menor que él. Fuente: Captura eltrece.

Además, Alé contó cómo le sirvió haber tenido una historia de amor con alguien con la misma diferencia de edad que él lleva a la joven: “Graciela Alfano me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó.

Y agregó: “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra”.

Matías Alé: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

“Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, añadió. Y Martina cerró, feliz por este nuevo presente: “Lo que me enamoré de él fue su abrazo y su sonrisa. Él es así con todos y es muy bueno con toda mi familia. Ya conoció a mis papás y a mis hermanos, y están felices.