Luego de que se le concieran varios escándalos mediáticos con distintas famosas, Matías Alé abrió su corazón e hizo un profundo análisis al ahondar sobre la infidelidad.

“Primero hay que definir qué significa ser infiel. Me parece que la palabra ‘infidelidad’ y lo que viene relacionado a eso, es llenar un vacío. Uno es infiel para llenar un vacío”, sentenció Ale en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América.

Foto: Captura (América)

“Me parece que después, cuando realmente uno se siente completo, te sentís pleno en una relación, la palabra ‘infidelidad’ ya pasa a un segundo plano”, agregó. Y cerró, sin vueltas: “Creo que lo fundamental es definir cuál es el vínculo que tenés”.

ESTEFI BERARDI MANDÓ AL FRENTE A MATÍAS ALÉ Y LEYÓ EN VIVO LOS MENSAJES QUE LE MANDÓ POR PRIVADO

Luego de que Matías Alé asegurara que le gustaría una chica “que sea poco correcta”, todas las miradas apuntaron a Estefi Berardi, la panelista de Poco correctos. Sin embargo, ella mandó al frente al actor y leyó mensajes retro que le había mandado por las redes.

“Me vuelvo loco si Estefi está sola. A Estefi ya la tiroteé hace un montón y nunca me dio bola. Fue hace muchos años, creo que estábamos en pandemia”, comenzó diciendo Alé en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Me escribió por Instagram. A ver, voy a buscar la conversación. Creo que fue antes de pandemia, pero no digo exacto la fecha por las dudas. Me pusiste ‘hola, ¿cómo va? Pasé a saludarte. Y me pusiste ‘te dejo mi celu’, y te clavé el visto”, reveló Berardi.

Y Alé cerró, contundente: “Es porque no usaba mucho las redes en ese momento. Me clavaste el visto, después nos vimos en algún momento. Pero siempre estuvo acompañada Estefi, así que le mandamos un besito y nada más. Eso fue todo”.