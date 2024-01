Luego de que Matías Alé asegurara que le gustaría una chica “que sea poco correcta”, todas las miradas apuntaron a Estefi Berardi, la panelista de Poco correctos. Sin embargo, ella mandó al frente al actor y leyó mensajes retro que le había mandado por las redes.

“Me vuelvo loco si Estefi está sola. A Estefi ya la tiroteé hace un montón y nunca me dio bola. Fue hace muchos años, creo que estábamos en pandemia”, comenzó diciendo Alé en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Me escribió por Instagram. A ver, voy a buscar la conversación. Creo que fue antes de pandemia, pero no digo exacto la fecha por las dudas. Me pusiste ‘hola, ¿cómo va? Pasé a saludarte. Y me pusiste ‘te dejo mi celu’, y te clavé el visto”, reveló Berardi.

Y Alé cerró, contundente: “Es porque no usaba mucho las redes en ese momento. Me clavaste el visto, después nos vimos en algún momento. Pero siempre estuvo acompañada Estefi, así q le mandamos un besito y nada más. Eso fue todo”.

ESTEFI BERARDI CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE NACHO VIVAS TRAS 6 MESES DE AMOR

A seis meses de comenzar su historia de amor con Nacho Vivas, Estefi Berardi reveló que le puso punto final al noviazgo en Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

“No estoy más en pareja. No estamos más de novios, pero tenemos un vínculo súper lindo y seguimos en contacto. Decidimos no estar más de novios, pero nunca se sabe las vueltas de la vida. Fue todo muy lindo. Estuve casi 6 meses y nunca una discusión, nos llevamos increíble”, comenzó diciendo la panelista al aire.

Estefi Berardi y Nacho Vivas (Fotos: captura LAM)

“Fue súper hablado. Por ahí, ahora no es momento de comprometerse en una relación, no sé más adelante en qué terminará. Hay mucho afecto y cariño de los dos lados y yo lo quiero seguir teniendo cerca en mi vida”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Es triste, pero tuve un año tan bueno, me pasan tantas cosas lindas, y fue tan lindo lo que disfrutamos juntos que me quedo con eso. La separación fue de mutuo acuerdo. Hoy estuvimos hablando y ayer hablamos un montón”.