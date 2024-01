Aunque pasaron más de 16 años del final de su romance, que duró una década, Matías Alé guarda buenos recuerdos sobre su súper mediática relación amorosa con Graciela Alfano. Y parece que estaría dispuesto a más que un acercamiento. ¿Se viene la segunda parte de su historia de amor?

“Lo que me está pasando es que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela. Como la puerta del teatro donde nos conocimos”.

“Le mando un saludo a Gracielita que hace poquito estuvo hablando cosas lindas de mí”, dijo en Empezar el día (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs), después de que habló de que la diferencia de edad nunca fue un problema para las mujeres que elige.

“Está divina. ¡Para qué me separé con todos los quilombos que después tuve! No me tendría que haber separado. Estaríamos juntos compartiendo la temporada”, señaló, sorprendiendo a todos.

Foto: Web

MATÍAS ALÉ CONTÓ QUE SE RECONCILIARÍA CON GRACIELA ALFANO: “NUNCA SE SABE”

Incluso el actor, desde Mar del Plata contó que planes haría con la actriz para darse una nueva oportunidad.

“Una cenita, un paseo por la costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barquito. Nunca se sabe”, deslizó el actor. “Tenemos una relación lindísima. No sé si está en pareja o no, no la vamos a comprometer”, señaló para hacer una infidencia súper romántica.

“Lo que me está pasando es que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela. Como la puerta del teatro donde nos conocimos, el lugar donde nos camuflábamos para poder disfrutar de la temporada sin que nadie se entere… ¡Si los acantilados de Mar del Plata hablaran!”, concluyó. ¡Cómo estamos!