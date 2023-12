Esta semana se produjo el debut de Fátima Florez en Mar del Plata con algún que otro conflicto con la obra que presenta Fede Bal en el mismo teatro, y estrenando un personaje que se las trae, aunque a Estefi Berardi no le gustó y se lo dijo.

En Poco correctos, el Pollo Álvarez le pidió a Estefi que cuente cómo fue el debut de la humorista en su primer espectáculo sin Norberto Marcos como director, y la marplatense no se quedó callada.

Fátima Florez estrenó su obra en Mar del Plata (Foto: Nicolás González/TN)

“Debutó Fátima Florez. Hizo una imitación nueva que no había hecho antes (sic) porque imitó a su pareja, a Javier Milei”, contó Estefi mientras se veía a la humorista caracterizada como el Presidente, con banda y todo, gesticulando sobre el escenario.

QUÉ DIJO ESTEFI BERARDI SOBRE LA IMITACIÓN DE FÁTIMA FLOREZ

“Dejame decirte, y con todo el amor que le tengo a Fátima porque me parece súper talentosa, pero esta fue la peor imitación que hizo en su vida. ¿Lo quieren ver y después si se animan opinan?”, desafió Berardi a sus compañeros.

Las imágenes pasaron a tener sonido ya allí se pudo comprobar que Fátima, efectivamente, no logra un resultado tan bueno como con anteriores trabajos. “Tengo una lectura urgente de esto. (…) Yo creo que este personaje, que a mí no me gusta, no está logrado, pero, para mí, hay que hacerlo”, señaló el Pollo Álvarez.

Fátima Florez imitó a Milei en el teatro. (Foto: Captura TN)

“Te cuento que a Fátima no le gusta imitar a varones, pero fue una excepción que hizo por esto de que es su pareja, se tienta en un momento de la imitación. Por eso Iván Ramírez es quien hace a los varones en su show”, explicó Estefi.

