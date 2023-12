Luego de que Moria Casán hiciera un fuerte reclamo por las imitaciones que realizaba Fátima Florez en sus shows sobre su persona, la One reveló que la humorista saldó todas las cuentas en el último tiempo.

“Fátima no imita más a Moria. Recibió en su cuenta bancaria un depósito de Guillermo Marín por las imitaciones del último tiempo”, contó Guido Záffora en Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América.

Luego, Moria dijo lo suyo en una nota: “Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí. Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella”.

“Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo”, agregó, picante. Y cerró, con un palito a la pareja del presidente de la Argentina, Javier Milei: “Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner”.

LAS LÁGRIMAS DE LOLA LATORRE Y SU EQUIPO TRAS LA DEVOLUCIÓN DE MORIA CASÁN EN EL BAILANDO

Luego de presentar su coreografía, Lola Latorre; su bailarín, Rafael Muniz y su coach, Georgina Seva escucharon atentamente al jurado. Y si bien las devoluciones de Ángel de Brito y Carolina “Pampita” Ardohain no fueron las que esperaban, las palabras de Moria Casán despertaron una fuerte emoción en todo el equipo.

“A mí me pareció extraordinario. Te noto emocionada, mi amor. Si querés llorar, llorá”, le dijo la jurada a la coreógrafa, quien no pudo evitar llorar en la pista después de contar el gran esfuerzo que hace todo el grupo.

“A mí me llegó porque veo el esfuerzo, veo que los chicos ya estaban emocionados cuando terminaron su show y veo que están muy implicados”, agregó Moria, generando que la hija de Yanina Latorre y su partenaire también derramen varias lágrimas.

“Hay una cosa de los dos que me gustó desde el primer día y es que son muy relajados. Lola baila como una bailarina profesional. Tal vez, no tenga la expresión en su cuerpo todavía porque está implicada en los pasos. Hacen los pasos perfectos. Hicieron cosas dificilísimas. La verdad, miren lo que voy a hacer…”, cerró Moria, a flor de piel, puntuándolos con un 10.