Luego de confirmar su renuncia al noticiero de Telefe, Cristina Pérez dio su opinión sobre Fátima Florez y su rol de primera dama luego de que su pareja, Javier Milei, se convierta en el nuevo presidente de la Argentina.

“A Fátima la vi un ratito, me la crucé cuando salíamos del Congreso que nos dimos un abrazo; y después estábamos sentadas muy cerquita en la Iglesia, pero ahí no había mucho espacio para hablar”, comenzó diciendo la periodista en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.

“A Fátima la vi un ratito, me la crucé cuando salíamos del Congreso que nos dimos un abrazo”.

“La veo bien y también esto es como un desafío para ella. Se dan cuenta que se preocupan más por lo que las mujeres tienen que hacer y no le van a preguntar al hombre ‘¿por qué tu novia hace tal cosa?’”, agregó.

Y cerró, firme, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “En Estados Unidos la primera dama es una institución con presupuesto, oficina y todo. Acá, depende de la mujer”.

“La veo bien y también esto es como un desafío para ella”.

CRISTINA PÉREZ CONFIRMÓ QUE DEJA LA CONDUCCIÓN DEL NOTICIERO Y HABLÓ SIN FILTRO SOBRE SU DECISIÓN

Durante las PASO, llamó la atención que Cristina Pérez no cubriera lo que ocurría en la coyuntura en el noticiero de Telefe, que compartió durante muchísimos años con Rodolfo Barili. En aquel entonces, la periodista explicó que esta situación se debió al cumplimiento de una normativa interna establecida por la empresa de medios por su relación con Luis Petri, quien en ese entonces se postulaba para el cargo de Vicepresidente de la Nación.

Es importante destacar la candidatura de Petri formaba parte de la fórmula liderada por Patricia Bullrich, bajo la coalición de Juntos por el Cambio. Por eso, Cristina se vio obligada a retirarse temporalmente de su rol frente a las cámaras durante el período electoral. “No es un pedido, es un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”, había expresado en aquel entonces.

Además, había dicho que daría un paso al costado del noticiero si su marido ganaba. “Seguramente, haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”, fueron sus palabras en aquel entonces. Y así fue.