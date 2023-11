Moria Casán volvió a fulminar a Susana Giménez por haberse ido de Argentina para vivir en Uruguay. Su, opositora al kirchnerismo, había dicho que volvería a Argentina solo si cambiaba el gobierno, por eso aún no se sabe qué decisión tomará tras el 10 de diciembre, cuando Javier Milei asuma como presidente.

“Susana Giménez, al lado tuyo, es una señora muy conservadora”, expresó Catalina Dlugi mientras entrevistaba a La One en su programa, Agarrate Catalina. Entonces, muy picante, Moria aseguró que Susana había elegido mudarse a Uruguay para evitar pagar las fuertes cargas impositivas que tendría en Argentina.

“Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”.

“Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”, sentenció Moria, redoblando la apuesta. ¿Qué dirá Susana?

MORIA CASÁN COMPARÓ A SUSANA GIMÉNEZ CON MIRTHA LEGRAND

“Yo manejo la ironía y, tal vez, ella sea más conservadora, más anafltalinada, más diva de teléfono blanco... Creo que (Mirtha) Legrand maneja mejor el humor que ella”, sentenció Moria, picante.

Y se despidió remarcando que no es verdad que haya un “trasfondo político” en su ida y vuelta. “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”, sentenció, contundente.