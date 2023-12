Luego de que Camila Homs anunciara su renuncia de Bailando 2023 en medio de un mar de lágrimas, Moria Casán fue contundente con sus palabras y disparó sin filtro contra Rodrigo de Paul, el ex de la participante con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca.

“Yo entiendo que priorizás porque tenés al papá en otro lado y todo se complica, pero también me parece que podrías conciliar las cosas para priorizarte, porque siempre estás pensando en los demás”, comenzó diciendo Moria en la pista, al ver a Cami tan angustiada.

“Vos tenés ganas de seguir en esto y tenés que seguir con tus chicos y el chico se lo tenés que llevar al padre. ¿El padre no puede venir a buscar a los chicos y dejar de romper las pelotas?”, agregó, filosa.

“De Paul: por favor, ya que paseás también, vení a buscar a los chicos. La chica sigue acá, no se tiene por qué ir”, continuó, sin filtro. Y Homs respondió, con lágrimas en los ojos: “Mis hijos van a ser mi prioridad siempre. Son muy chiquitos, me doy cuenta de que están creciendo muy rápido y me pasa de siempre sentir culpa cuando no estoy”.

“Me imaginaba sus vacaciones y yo teniendo que ensayar todos los días, sin poder irnos a un lugar donde ellos disfruten, sin estar con la mamá todos los días como ellos quisieran y no me lo podía permitir”, cerró la joven, a corazón abierto.

LAS LÁGRIMAS DE LOLA LATORRE Y SU EQUIPO TRAS LA DEVOLUCIÓN DE MORIA CASÁN EN EL BAILANDO

Luego de presentar su coreografía, Lola Latorre; su bailarín, Rafael Muniz y su coach, Georgina Seva escucharon atentamente al jurado. Y si bien las devoluciones de Ángel de Brito y Carolina “Pampita” Ardohain no fueron las que esperaban, las palabras de Moria Casán despertaron una fuerte emoción en todo el equipo.

“A mí me pareció extraordinario. Te noto emocionada, mi amor. Si querés llorar, llorá”, le dijo la jurada a la coreógrafa, quien no pudo evitar llorar en la pista después de contar el gran esfuerzo que hace todo el grupo.

“A mí me llegó porque veo el esfuerzo, veo que los chicos ya estaban emocionados cuando terminaron su show y veo que están muy implicados”, agregó Moria, generando que la hija de Yanina Latorre y su partenaire también derramen varias lágrimas.

“Hay una cosa de los dos que me gustó desde el primer día y es que son muy relajados. Lola baila como una bailarina profesional. Tal vez, no tenga la expresión en su cuerpo todavía porque está implicada en los pasos. Hacen los pasos perfectos. Hicieron cosas dificilísimas. La verdad, miren lo que voy a hacer…”, cerró Moria, a flor de piel, puntuándolos con un 10.