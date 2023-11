Marcelo Tinelli reveló en el Bailando 2023 el verdadero motivo de la salida de Cami Homs del reality show luego de que corrieran diferentes rumores al respecto.

“Les voy a decir algo, Cami Homs no se va porque se peleó con alguien, ella ya tenía un contrato firmado hasta esta fecha”, aclaró el conductor del programa de América.

Hacia el final, Marcelo detalló: “Porque tiene que ir a llevar a los chicos a Madrid, así que les digo para todos aquellos que han especulado durante el fin de semana”.

CAMI HOMS HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU NOVIAZGO CON JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA

Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa: “Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.