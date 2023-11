Además de sus proyectos laborales y su participación en Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, Cami Homs comparte con sus seguidores sus nuevos emprendimientos.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la expareja de Rodrigo de Paul, con quien tiene a sus pequeños Francesca y Bautista, recurrió a las redes para anunciar un especial evento donde venderá ropa y todo tipo de prendas.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Antonio Pascual Ricarte

“Nuestra primera feria vintage”, se pudo leer en el posteo que Camila compartió en Instagram Stories, invitando a sus fanáticos y usuarios a ser parte de este encuentro donde la gente podrá adquirir varias cosas.

Foto: Captura Por: Antonio Pascual Ricarte

CAMI HOMS HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU NOVIAZGO CON JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA

En medio de la felicidad que vive a poco de debutar en la pista de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa.

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista- sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo. Y sobre haber comenzado una flamante historia de amor con alguien de la misma profesión que el padre de sus niños, cerró, sincera: “No soy de juzgar para nada”.