Antes del primer programa de Mañanísima en eltrece se abrió un frente entre Estefi Berardi y Majo Martino. La primera, amiga de Flor Moyano, quien denunció a Juan Martino, hermano de la periodista. Y el conflicto terminó estallando en el debut del ciclo de Carmen Barbieri.

Estefi: “Yo no voy a bancar el maltrato de un hombre a una mujer porque no quiere tener relaciones sexuales”.

“Me molestó cómo encaraste el tema que implica a mi hermano. Me parece que son temas tan delicados que hay que tratarlos con mucho respeto”, lanzó Majo, en alusión a la denuncia que realizó la exconcursante de El hotel de los famosos 2 contra el actor por abuso sexual con acceso carnal.

“Yo soy amiga de Flor Moyano quien denunció a Juan Martino. Yo emití una opinión en base a videos que fueron públicos. Tu hermano se metió a un reality y yo opino sobre lo que se vio públicamente”, se excusó Estefi.

EL ENCONTRONAZO DE ESTEFI BERARDI Y MAJO MARTINO AL AIRE EN EL DEBUT DE MAÑANÍSIMA

“Yo no voy a bancar el maltrato de un hombre a una mujer porque no quiere tener relaciones sexuales”, aseveró la exangelita con dureza. “¡Yo tampoco! Podemos mostrar los videos sin editar”, se despachó Majo.

“Yo no pienso hablar del tema porque yo respeto a la mujer y no avalo ningún maltrato, ni ningún abuso. Quiero que la Justicia hable. A mí no me van a venir a decir quién es mi hermano”, afirmó la periodista.

“No me parece que está bien que sigas repitiendo esto, Estefi. No está bien”, lanzó, molesta por las frases de Estefi.