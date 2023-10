A poco de que trabajen juntas en Mañanísima, el programa que liderará Carmen Barbieri a partir del 30 de octubre a las 9 por eltrece, Majo Martino y Estefi Berardi mantuvieron un tenso cara a cara en Poco correctos.

“Quiero hacer una pregunta rompehielo. ¿Qué onda entre ustedes dos? Son dos mujeres con mucha personalidad”, comenzó diciendo el Chino Leunis, alertado de que entre ellas podría haber algún cortocircuito.

“Yo no sé por qué me sentaron al lado de ella. Está todo bien. Vamos a laburar juntas. Hay cosas que después las charlaremos, que no tienen nada que ver. Muy personal”, fue la respuesta contundente de Majo.

A su turno, Estefi acotó: “Es que no es personal, no es entre nosotras. Es un tema súper doloroso para Majo, es un tema que no tiene nada que ver con nosotras, pero sí hubo un conflicto en el que yo defendí a una parte y ella a otra”.

“No es por defender una parte u otra porque la televisión es así. Yo sería una loca si me ofendiera. Trabajando en este medio conozco las reglas del juego”, cerró la expareja de Locho Loccisano, firme.

EL CONMOVEDOR POSTEO DE MAJO MARTINO DEDICADO A SILVINA LUNA TRAS LA DETENCIÓN DE ANÍBAKL LOTOCKI

A poco de conocerse que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenó la detención inmediata de Aníbal Lotocki –después de que se confirmara el procesamiento por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en 2021 tras operarse con él- Majo Martino compartió un profundo posteo dedicado a Silvina Luna.

“¡Amiga, hermosa! Se está haciendo Jusitica”, escribió Majo en Instagram Stories junto a una foto de Silvina, quien falleció el pasado 31 de agosto después de haber luchado porque Lotocki sea hallado responsable por los problemas de salud que le provocó a ella y a otras personas.

A las pocas horas de notificado de la medida motivada por el planteo de Raphael Dufort, uno de sus expacientes, Lotocki se ajustó a derecho al presentarse en una dependencia de la Policía Federal de la ciudad de La Plata situada en la calle 49 N° 1004.

“Hay elementos que permiten acreditar el riesgo de que el imputado se fugue o intente entorpecer la investigación”, informaron fuentes judiciales, ya que el martes le habían confirmado el procesamiento por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en 2021 tras una operación. Por esa causa, Aníbal Lotocki enfrenta una pena en expectativa de entre 8 y 25 años en caso de resultar condenado.