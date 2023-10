Luego de que confirmaran que le pusieron punto final a su historia de amor, Locho Loccisano rompió el silencio, dio los motivos por los que se separó de Majo Martino y aseguró que se siguen amando.

“La mejor con Majito. Nos seguimos amando y respetando como el primer día. La verdad es que es la primera vez que una separación está madura en mi vida y eso lo hace más fácil todo”, comenzó diciendo Locho en una nota que dio a LAM.

“La mejor con Majito. Nos seguimos amando y respetando como el primer día. La verdad es que es la primera vez que una separación está madura en mi vida y eso lo hace más fácil todo”.

En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, el joven se mostró cauto con su respuesta: “No leo el futuro, pero al parecer, no. No quedó nada pendiente, nos separamos bien, hablamos y fue súper charlado durante un tiempo. No fue de un día para el potro o una pelea”.

“No sé si hay vuelta atrás o no, pero no hubo una pelea. No hay ninguna bronca, ningún rencor, fue súper charlado todo. Y lo del comunicado que publicamos, fui yo el que le mandé un mensaje a ella y le dije ‘gorda, ¿te parece que compartamos esto?’. Porque me preguntaban por Majo en cada una de mis historias. Entonces, para hacer un proceso de una separación, necesita espacio. Es para que nuestros seguidores nos dejen de preguntar”, continuó.

“Fue un desgaste, la vida y las parejas. Pero ella es una mujer increíble, la sigo amando, se merece al mejor hombre del mundo o lo que ella desee, pero ella es increíble”.

Y cerró con unas dulces palabras para su ex: “Fue un desgaste, la vida y las parejas. Pero ella es una mujer increíble, la sigo amando, se merece al mejor hombre del mundo o lo que ella desee, pero ella es increíble”.

YANINA LATORRE REVELÓ LA ESCANDALOSA VERSIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE MAJO MARTINO Y LOCHO LOCCISANO

Tras más de un año en pareja, Locho Loccisano y Majo Martino compartieron a través de sus redes sociales un comunicado en el que anunciaban a sus seguidores el fin de la relación, aunque ahora Yanina Latorre lanzó una nueva y escandalosa versión sobre esta separación.

Yanina contó que hace tres semanas que estaba tras el testimonio de la pareja, y que recién tras el anuncio pudo saber qué pasó entre ellos. En este sentido, Yanina quiso cubrir a Locho como su fuente, pero en el frenesí del chimento terminó mandándolo al frente.

“Parece que Majo era muy mandona con él y era sobre todo un tema de convivencia su separación. Por eso, ella se fue a París con la hermana apenas terminaron de cortar”.

Yanina se rio del interés que causa la separación de los influencers, al tiempo que comparaba la pareja con la de Jennifer López y Ben Affleck. “La gente me pregunta sobre Majo, Majo. No es la separación del año. Que la estén pasando mal no significa que merezcan un comunicado”, analizó.

“Él es muy pollerudo, ella le decía que hacer todo el tiempo, con quien estar a donde ir, mucha indicación. Ella era la famosa de la pareja y la que manejaba lo que pasaba con la relación y con él todo el tiempo”, agregó.

“Y Locho no estaba cómodo con que ella le dijera todo el tiempo que tenía que hacer. Me dijo que se cansó de ser un pollerudo”.

Y cerró: “Parece que ella era muy mandona con él y era sobre todo un tema de convivencia su separación. Por eso, ella se fue a París con la hermana apenas terminaron de cortar. Y él no estaba cómodo con que ella le dijera todo el tiempo que tenía que hacer. Me dijo que se cansó de ser un pollerudo”.