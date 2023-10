Tras más de un año en pareja, Locho Loccisano y Majo Martino compartieron a través de sus redes sociales un comunicado en el que anunciaban a sus seguidores el fin de la relación, aunque ahora Yanina Latorre lanzó una nueva y escandalosa versión sobre esta separación.

Yanina contó que hace tres semanas que estaba tras el testimonio de la pareja, y que recién tras el anuncio pudo saber qué pasó entre ellos. En este sentido, Yanina quiso cubrir a Locho como su fuente, pero en el frenesí del chimento terminó mandándolo al frente.

Yanina se rio del interés que causa la separación de los influencers, al tiempo que comparaba la pareja con la de Jennifer López y Ben Affleck. “La gente me pregunta sobre Majo, Majo. No es la separación del año. Que la estén pasando mal no significa que merezcan un comunicado”, analizó.

Leé más:

Majo Martino y Locho Loccisano confirmaron su sorpresiva separación: los motivos y el fuerte pedido de él

YANINA LATORRE DIO UNA VERSIÓN BRUTAL SOBRE LA SEPARACIÓN DE LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO

Yanina no se anduvo con vueltas a la hora de analizar los roles de la pareja. “Él es muy pollerudo, ella le decía que hacer todo el tiempo, con quien estar a donde ir, mucha indicación. Ella era la famosa de la pareja y la que manejaba lo que pasaba con la relación y con él todo el tiempo”, dijo.

Majo Martino y Locho Loccisano ganadores de Los Más Clickeados 2022: "Vamos a probar la convivencia"

“Parece que ella era muy mandona con él y era sobre todo un tema de convivencia su separación. Por eso, ella se fue a París con la hermana apenas terminaron de cortar”, agregó, generando risas entre los presentes.

“Él no estaba cómodo con que ella le dijera todo el tiempo que tenía que hacer. Me dijo que se cansó de ser un pollerudo”, dijo Yanina, revelando quién era su fuente. “Claro, se cansó ella porque él es un boludazo”, cerró la panelista.

Leé más:

Karina Jelinek cruzó a Locho Loccisano por negarse a ir a su casa con Majo Martino