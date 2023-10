Aníbal Lotocki se entregó en una dependencia de la Policía Federal en La Plata el miércoles luego de que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenara su detención inmediata.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo puede ver comprando en un supermercado chino ubicado en City Bell, horas antes de quedar en prisión.

Aníbal Lotocki en un supermercado.

“Fue la última zona donde estuvo viviendo antes de ir preso”, dijo Mauro Szeta y desde el móvil agregaron: “Está detenido porque no respetó las condiciones de su libertad”.

QUÉ LE DIJO ANÍBAL LOTOCKI A LA DUEÑA DEL SUPERMERCADO CHINO

Eliana, la dueña del supermercado chino en el que Aníbal Lotocki hizo compras antes de entregarse, contó en diálogo con Telefe la charla que tuvo con el médico acusado.

“Me dijo que no era él, que era el hermano. Negó su presencia en el barrio, fue raro, me llamó la atención”, dijo la mujer al noticiero sobre Lotocki.