En medio del repudio a Aníbal Lotocki, señalado como el responsable por la muerte de Silvina Luna después de haberla operado más de una década atrás, Majo Martino compartió su indignación en las redes al repostear una publicación que habla de los tres jueces que rechazaron intervenir en el caso.

“Tres jueces se excusaron ante la autopsia de Silvina Luna: Carlos Rengel, Alejandro Ferro y Luis Schlegel”, comenzó diciendo el posteo de la cuenta de Instagram @eugeorellana, que la amiga de Silvina reflejó Instagram Stories, mientras el cuerpo de la joven continúa en la Morgue Judicial.

“Tres jueces se excusaron ante la autopsia de Silvina Luna: Carlos Rengel, Alejandro Ferro y Luis Schlegel”.

“Por mucho menos, a L-Gante lo detuvieron y está en la DDI desde hace rato y tiene una pena en expectativa de 8 años”, agregóa el escrito, comparando el caso de la exparticipante de Gran Hermano 2001 con el del cantante, quien permanece preso en Quilmes desde el 6 de junio.

“¿Quién respalda a Lotocki desde las sombras para que su impunidad sea tan alevosa? #JusticiaPorSilvina”.

Por último, las últimas líneas apunta sin filtro contra el médico junto a un nuevo pedido de Justicia por la querida modelo y actriz: “¿Quién respalda a Lotocki desde las sombras para que su impunidad sea tan alevosa? #JusticiaPorSilvina”.

Foto: Captura de Instagram Stories

EL LLANTO DE MAJO MARTINO AL HABLAR DE SU AMISTAD CON SILVINA LUNA

Fueron muchas las voces que se alzaron para compartir el profundo dolor que les generó la triste noticia sobre la muerte de Silvina Luna a los 43 años, después de haber estado internada casi tres meses en el Hospital Italiano. Y una de las amigas que no pudo contener el llanto al recordarla fue Majo Martino.

La panelista, que profundizó su amistad con la joven en El Hotel de los Famosos 2, se angustió por la partida de la joven. Sin embargo, dio a conocer una charla que mantuvo con la exparticipante de Gran Hermano 2001 hace unos meses: “Hay algo que quiero decir porque me lo dijo ella este año”, comenzó diciendo Majo en LAM.

“Fuimos a comer y me dijo algo que a mí me deja muy tranquila. Me dijo que ella fue muy feliz. No lo decía despidiéndose, ni nada”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Pero lo que ella me contó de su vida es que fue una mujer muy amada por sus parejas, que tuvo relaciones hermosas, amores muy fuertes, que hizo lo que quiso, que viajó… ¡todo lindo me dijo! Pensar en eso me da una tranquilidad enorme dentro de todo esto”.