En medio de la total tristeza por la muerte de Silvina Luna a sus 43 años, la panelista Estefi Berardi compartió parte de una entrevista que la modelo le había dado a Ángel de Brito en LAM. En ese ida y vuelta, les había aconsejado a las chicas que cultivaran su belleza interior en vez de preocuparse por su aspecto físico.

“Hay un montón de chicas del otro lado queriendo ponerse o hacerse algo. Yo conté que durante muchos años me puse bótox, relleno... Pero hace un año dije que no me iba a poner más nada”, expresó Silvina, en confianza con el conductor, en el clip que compartió la panelista en Instagram.

“Veo que todas están en la misma, cada vez más y cada vez más chicas... Cada vez tienen la cara más parecida... Yo digo que miren su belleza única, ¿por qué querer tener otra cara u otro cuerpo?”.

Acto seguido, habló sobre la presión estética que aún oprime a las mujeres y remarcó la importancia de trabajar el amor propio. “Veo que todas están en la misma, cada vez más y cada vez más chicas... Cada vez tienen la cara más parecida... Yo digo que miren su belleza única, ¿por qué querer tener otra cara u otro cuerpo?”, cerró Silvina, admitiendo que se sometió a la cirugía estética con Aníbal Lotocki, a quien denunció por mala praxis, porque no se creía suficiente.

QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS DE ANÍBAL LOTOCKI QUE LO DENUNCIARON POR MALA PRAXIS

Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Virginia Gallardo, Fran Mariano y Gabriela Trenchi son algunas de las tantas otras víctimas del esteticista, además de Mariano Caprarola, quien murió hace apenas dos semanas en medio de una intervención que tuvo que hacerse debido a los problemas de salud que sufría tras ser operado por Lotocki.