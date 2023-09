Con el dolor marcado a fuego en su corazón, Ximena Capristo no puedo evitar quebrar en llanto al hablar de la reciente partida de Silvina Luna, a quien conoció en Gran Hermano 2001 y quien se había convertido en su íntima amiga.

Indagada por Ángel de Brito sobre la última vez que vio a la modelo, Ximena recordó, entre lágrimas y con la voz quebrada: “Fue cuando estaba internada en el hospital. Ahí, la abrazamos mucho, la besamos y le dijimos que la amábamos… no lo puedo creer todavía”.

“Nos llamó porque había estado intubada hasta ese momento y ya la habíamos llorado porque pensamos que no iba a salir adelante. Entonces, la fuimos a ver al hospital”, agregó, muy movilizada en LAM.

“Y en un momento nos hace un gesto muy particular de ella que quería decir que sigamos (con Gustavo Conti, con quien tiene a su hijo Félix) juntos, para adelante y no nos peleemos. Y esa fue la última vez que la vimos. Perdón, pero la verdad es que me cuesta un montón de esto. Yo todavía no lo puedo creer”, cerró, a flor de piel.

ASÍ QUEDÓ EL AUTO DE ANÍBAL LOTOCKI TRAS LA MUERTE DE SILVINA LUNA CON UNA FUERTE INSCRIPCIÓN

En medio del dolor que despertó la muerte de Silvina Luna y la bronca que generó que Aníbal Lotocki (quien había operado a la modelo más de una década atrás), varios vecinos del médico tomaron represalias.

Así se pudo ver en las imágenes que mostraron en Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece, al señalar el BMW perteneciente a Lotocki: “Aníbal dejó su auto estacionado en la esquina de su casa que queda en Vicente López, Florida”, comenzó diciendo la cronista.

Foto: Captura de eltrece

“Tiene rayones muy profundos, ataques con huevos y una inscripción en lo que es el capo del auto donde se puede leer ‘Justicia por Silvina’”, agregó, dando cuenta de la furia de los vecinos del lugar. Y cerró, contundente: “Y el espejo retrovisor también está dañado. Evidentemente, alguien identificó este auto y reaccionó de esta manera”.