La muerte de Silvina Luna conmovió al mundo del espectáculo y a la sociedad en general. Al punto de que muchos vecinos de Aníbal Lotocki se acercaron a la imponente mansión que posee en Olivos para repudiarlo y para exigir Justicia.

En 2010, la actriz y modelo rosarina puso su cuerpo en manos del cirujan o. Desde esa intervención estética la salud de Silvina se vio fuertemente afectada. El 31 de agosto, Luna murió en el Hospital Italiano, luego de batallar con toda su fuerza los 79 días que estuvo internada.

UNA VECINA DE ANÍBAL LOTOCKI PIDIÓ JUSTICIA POR SILVINA LUNA

Desde la puerta de la mega casa de Aníbal Lotocki, María Rosa miró a la cámara de Desayuno Americano y repudió al cirujano, dolida por la muerte de Silvina Luna.

“Le tiraría piedras, no huevos a este asesino. Lo ponen a L-Gante en la cárcel y el que mata gente está suelto”.

“Vine a esta casa y me decían si quería tirarle huevos. No, la docena de huevos sale 1800 peso. Yo lo que le tiraría serían piedras, no huevos a este asesino. Porque es un asesino”, dijo la señora, con vehemencia.

“Lo ponen a L-Gante en la cárcel y el que mata gente está suelto. ¿Cómo es eso? No entiendo nada”, reflexionó, enojada.

Sobre si se cruzó con Lotocki por el barrio, María Rosa respondió: “Está escondido como una rata. ¿Qué querés que haga, que salga a la puerta? A este tipo nunca lo vi”.

“¿Le genera molestia que viva ahí?”, le preguntó la panelista Julieta Navarro. Sin dudar, la mujer contestó: “¡Por supuesto! ¡Ser vecino de un asesino! Y los que van a seguir cayendo”.

“Este no estudio para salvar gente, estudió para matar. ¿No se dan cuenta? Van a ponerse bótox y salen con cola”, concluyó María Rosa, furiosa con Aníbal Lotocki y pidiendo que la Justicia obre en consecuencia.