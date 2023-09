En medio de sus vacaciones en Bariloche con sus hijas, Cinthia Fernández se mostró muy angustiada por la muerte de Silvina Luna. La panelista se filmó a sí misma llorando, mientras remarcaba lo buena persona que era la modelo y pedía que la justicia accione contra Aníbal Lotocki, denunciado en múltiples oportunidades por mala praxis.

“Acabo de bajar de la montaña, no tenía señal, me acabo de enterar de todo. Estoy muy triste, me enteré (de la muerte de Silvina) por una persona que se lo comentó a otra devolviendo un casco en la montaña. Bajé y vi lo de las redes, no lo puedo creer...”.

“Aunque Silvina no escuche esto, quiero que sepan, aunque no la conozcan, que es un minón y que no se merece esta mierda. Ojalá que este hijo de p... pague (por Aníbal Lotocki). Que esté preso y que tenga el mismo destino de las personas que lastimó”, sumó, con los ojos llorosos.

EL MENSAJE DE CINTHIA FERNÁNDEZ A LA FAMILIA DE SILVINA LUNA

“A Silvina le deseo un hermoso viaje y a su familia mucho amor, mucha paz... Esto me hizo mierda... Tan jovencita, es tan injusto todo... Le deseo lo mejor. Descansá en paz, desde acá intentaremos hacer Justicia”, sentenció Cinthia.

Acto seguido, pidió la prisión para Aníbal Lotocki.