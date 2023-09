Con el dolor marcado a fuego por la muerte de su exnovia, Silvina Luna, El Polaco rompió el silencio y compartió su tristeza en una nota que le dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

“Estoy devastado”, fue la primera frase que atinó a decir el cantante al ser indagado por el fatal desenlace de quien fue su novia en 2019, y dejando en claro el dolor que lo atraviesa por estas horas.

“Estoy como estamos todos, ¿no? Tristes. Es increíble que le haya pasado esto”, agregó. Asimismo, arremetió contra Aníbal Lotocki, quien había operado a Silvina más de una década atrás: “Es una locura que esté libre. Siento lo que sentimos todos… bronca, repudio e injusticia”.

“Estoy devastado. Estoy como estamos todos, ¿no? Tristes. Es increíble que le haya pasado esto. La voy a recordar en mi corazón, con las cosas hermosas que pasamos, con su sonrisa y siempre con amor”.

“La voy a recordar en mi corazón, con las cosas hermosas que pasamos, con su sonrisa y siempre con amor”, cerró la pareja de Barby Silenzi –con quien tiene a su pequeña Abril- a flor de piel.

ESTREMECEDOR RELATO DE SILVINA LUNA AL DAR SU ÚLTIMA ENTREVISTA A LOS MEDIOS

En medio del enorme dolor que se vive después de conocerse la noticia sobre la muerte de Silvina Luna, en Telenoche dieron a conocer la última entrevista que Nelson Castro le hizo a la modelo para su programa El corresponsal.

En la nota, el conductor quiso saber cómo se encontraba Silvina por aquel entonces. A lo que la joven se sinceró: “‘Estoy como se puede. Estoy poniéndole la fuerza necesaria a lo que la vida me propone hoy que es muy duro. Hay días que me siento bien, hay días que me siento mal, y hay días que me duele todo el cuerpo y no puedo hacer nada’”, se la escuchó decir.

Por otro lado, la entrevistada habló de las cosas que se perdió desde que la operación a la que se sometió con Aníbal Lotocki le significó serios problemas de salud: “Me cambió la vida en medio de la plenitud de mi carrera, de mi vida, de mis 40 años. He gastado muchísima plata en todo lo que es remedios, todo lo que es sueños pendientes, viajes, amistades, parejas. Muchas cosas que quedaron truncadas en el medio”.

“‘Me acuerdo patente haberle preguntado (a Lotocki) si eso (por la operación) tenía una contraindicación y él, claramente, me dijo que no. Realmente, fueron 12 años de mucha tortura’”.

“‘Fueron muchísimas cosas que me fueron pasando. Yo no una persona que mira hacia atrás, trato de pensar hacia adelante. El pensar hacia atrás te lleva a un lugar de resentimiento y yo quiero llegar a un lugar de aceptación para poder ver nuevas posibilidades’”, continuó.

Y cerró con una fuerte frase que resume lo que vivió Silvina durante más de una década: “‘Me acuerdo patente haberle preguntado (a Lotocki) si eso (por la operación) tenía una contraindicación y él, claramente, me dijo que no. Realmente, fueron 12 años de mucha tortura’”.