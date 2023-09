En medio de la conmoción que despertó la muerte de Silvina Luna, quien estaba internada en el Hospital Italiano desde hace 80 días, Gabriela Trenchi rompió en llanto y confesó el temor que siente después de haber sido otra de las pacientes que se sometió a una operación con Aníbal Lotocki varios años atrás.

“No tengo ni voz porque la verdad es que hace 15 días que vengo mal de salud. Hoy fui unas horas a trabajar porque tengo ataques de pánico, vengo muy mal, mi familia está bastante preocupada, bajé de peso, tengo mal los intestinos a causa de la medicación que tomo”, se escuchó decir en el mensaje de audio de Ángel de Brito dio a conocer en LAM.

“Tengo unos dolores que son tremendos. Vivo con un médico y, gracias a Dios, puede decir ‘no estoy internada’. Yo voy a lograr que se haga Justicia y espero estar viva para lograrlo”, agregó, muy movilizada. Y cerró con una fuertísima frase: “Estoy en estado de shock porque puedo ser la siguiente en las condiciones que me siento”.

ESTREMECEDOR RELATO DE SILVINA LUNA AL DAR SU ÚLTIMA ENTREVISTA A LOS MEDIOS

En medio del enorme dolor que se vive después de conocerse la noticia sobre la muerte de Silvina Luna, en Telenoche dieron a conocer la última entrevista que Nelson Castro le hizo a la modelo para su programa El corresponsal.

En la nota, el conductor quiso saber cómo se encontraba Silvina por aquel entonces. A lo que la joven se sinceró: “‘Estoy como se puede. Estoy poniéndole la fuerza necesaria a lo que la vida me propone hoy que es muy duro. Hay días que me siento bien, hay días que me siento mal, y hay días que me duele todo el cuerpo y no puedo hacer nada’”, se la escuchó decir.

Por otro lado, la entrevistada habló de las cosas que se perdió desde que la operación a la que se sometió con Aníbal Lotocki le significó serios problemas de salud: “Me cambió la vida en medio de la plenitud de mi carrera, de mi vida, de mis 40 años. He gastado muchísima plata en todo lo que es remedios, todo lo que es sueños pendientes, viajes, amistades, parejas. Muchas cosas que quedaron truncadas en el medio”.

“‘Me acuerdo patente haberle preguntado (a Lotocki) si eso (por la operación) tenía una contraindicación y él, claramente, me dijo que no. Realmente, fueron 12 años de mucha tortura’”.

“‘Fueron muchísimas cosas que me fueron pasando. Yo no una persona que mira hacia atrás, trato de pensar hacia adelante. El pensar hacia atrás te lleva a un lugar de resentimiento y yo quiero llegar a un lugar de aceptación para poder ver nuevas posibilidades’”, continuó.

Y cerró con una fuerte frase que resume lo que vivió Silvina durante más de una década: “‘Me acuerdo patente haberle preguntado (a Lotocki) si eso (por la operación) tenía una contraindicación y él, claramente, me dijo que no. Realmente, fueron 12 años de mucha tortura’”.