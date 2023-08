Mientras Silvina Luna sigue luchando por su vida y la madre de Mariano Caprarola busca Justicia por la muerte de su hijo, Gabriela Trenchi, otra de las denunciantes de Aníbal Lotocki, volvió a la carga contra el médico.

La mujer, que se hizo lamentablemente conocida como una de las primeras en acusar al supuesto cirujano plástico, enumeró los múltiples problemas de salud que enfrenta en la actualidad.

“Mi estado de salud es pésimo. Antes de esto era una persona súper sana, tenía una vida feliz. Él me arrancó la vida y voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias”, señaló, recostada en su casa en una nota con DDM.

GABRIELA TRENCHI ENUMERÓ LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE ENFRENTA Y RESPONSABILIZÓ A ANÍBAL LOTOCKI

“A causa de un ácido que me colocaron en los huesos, determinaron a través de una densitometría que me puedo quebrar estando sentada. Esto es a causa del material que me colocó”, puntualizó, quien tuvo recientemente varias internaciones.

“Me trajo un montón de consecuencias y por eso mi cuerpo no está bien. Tengo las defensas muy bajas y estoy desde hace 15 días con tomografías y estudios”, se lamentó, en el ciclo de Mariana Nannis.

“Tengo una gastroenteritis, una gingivitis medicamentosa y lo que es más grave, no puedo trabajar. Ya me hizo perder un montón de cosas este señor. Perdí mi departamento, viajar y hoy me encuentro en estas condiciones que no son vida”, señaló, angustiada.