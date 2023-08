La muerte de Mariano Caprarola y las complicaciones que enfrenta Silvina Luna, a dos meses de su internación, se suman al delicadísimo estado de salud de Gabriela Trenchi, una de las denunciantes de Aníbal Lotocki. Desde hace unos días fue hospitalizada y en un delicado momento.

“Tengo ataques de pánico por lo que pasó con Mariano y con Silvina. Siento que sigo yo”.

La mujer se comunicó con Estefi Berardi, donde contó el fuerte impacto que tuvieron los hechos de los últimos días en su propia salud.

“Hola. No me siento bien. Estoy tratando de responderles a todos. El psiquiatra me prohibió el teléfono y el médico también”, aseveró, en un mensaje con Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes).

Foto: Captura de TV

CONMOVEDOR MENSAJE DE GABRIELA TRENCHI, INTERNADA Y CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

“Tengo el intestino mal por tanta medicación que tomo. Tengo que ver a un especialista porque tengo una gastroenteritis medicamentosa, tengo que ir al dentista y tengo ataques de pánico por lo que pasó con Mariano y con Silvina. Siento que sigo yo”, contó, angustiada.

“Estando ahí me enteré que Silvina tenía COVID, que está entregada y este hijo de puta que sigue libre. No levantan la estafa”, lanzó, al borde del llanto.

“Tres o cuatro años no es nada para todas las víctimas que estamos pasando por este dolor. Y no son lesiones graves, son lesiones gravísimas”, aseveró.