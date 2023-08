La triste muerte de Mariano Caprarola dejó desolada a su mamá Fady, con quien vivía desde mayo en una casa de Benavidez, y en una comunicación con Poco correctos contó cómo vive la ausencia de su hijo, al tiempo que pidió Justicia para Aníbal Lotocki, al que señaló como el responsable de su estado de salud.

“Es muy difícil de adaptarse a esta situación porque es la segunda vez que pierdo un hijo, pero es la voluntad de Dios, no me queda otra que aceptarlo”, se resignó Fady, que agregó que “la única satisfacción que me pasó dentro de lo que fue perder a mi hijo es ver que todo el mundo lo apreciaba”.

El productor de moda murió a los 49 años luego de sufrir un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardíaco. (Foto: Instagram/caprarolamariano)

Fady contó que para transitar esta dura etapa cuenta con la compañía de “otro de mis hijos, Juan Manuel, una señora que trabaja con nosotros”. “Vinieron mis nietos que me hicieron un asado para entretenerme y pasar esta angustia grande que tengo. De a poquito voy a tratar de ir superándolo y pensar que Mariano está contento al lado de su hermano y su papá donde está”, contó.

FADY RECORDÓ LA RESPONSABILIDAD DE ANÍBAL LOTOCKI EN LA MUERTE DE MARIANO CAPRAROLA

“Todo lo que a Mariano le estaba pasando con su organismo, era producto de lo que le había pasado con esta persona, que creíamos que era amiga, pero por lo visto no se trata de un ser humano que quiere ser amigo de la gente, porque si te mete en el cuerpo algo que hace daño…”, dijo, sin nombrar a Lotocki.

“Mariano sufría muchísimos dolores, pero su preocupación era esta chiquita que está internada en el hospital. Sufría un montón por esta chiquita, y pensaba que a él podía pasarle lo mismo que a ella”, agregó, en referencia a Silvina Luna, que también se encuentra tratando de superar sus problemas de salud derivados de un tratamiento estético con el médico.

Mariano Caprarola y su mamá, Fady (Fotos: Instagram @)

“El doctor que lo operaba y le sacaba sus piedras le demostraba que no iba a ser como Silvina, pero Mariano estaba muy preocupado por sus problemas”, dijo Fady, que recordó que, pese a sus pedidos, “Mariano jamás quiso hacerle juicio (a Lotocki ) a pesar de lo que le había hecho”.

FADY PIDIÓ JUSTICIA PARA MARIANO CAPRAROLA

Al tratar de definir qué espera respecto a la injusta muerte de Mariano, Fady pidió que las cosas sigan su curso. “Que Dios haga Justicia y tienen que llevarlo preso de por vida por lo que ha hecho por tanta gente, con mi hijo mismo, que tenga la Justicia que merece. Yo no le deseo mal, está equivocado”, señaló, siempre de forma impersonal, es decir sin nombrar a Lotocki.

“Pensé que era un amigo porque ha venido a mi casa a cenar o a almorzar, no recuerdo, pero bueno, se equivocó lamentablemente y nos ha hecho mucho daño a mi hijo como a muchas otras personas”, agregó la mujer de 92 años.

Mariano Caprarola, su mamá y amigos (Foto: Instagram caprarolamariano)

“No se comunicó nadie. ¡Qué esperanza! ¡Para nada, no!”, cerró la mamá de Mariano Caprarola al responder si había recibido algún llamado de parte de Lotocki tras la muerte de su hijo, que fue garante de una de sus clínicas.

