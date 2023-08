El jueves 17 de agosto, a solo cinco días de su cumpleaños número 49, falleció Mariano Caprarola, uno de los co conductores de La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) y a una semana de ese triste evento, habló Fady (92), la mamá del asesor.

Fady, contó que su hijo menor se preocupaba sobremanera por cuidarla. “Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, le contó a Revista Gente, donde también se desempeñaba Mariano.

Mariano Caprarola y su mamá, Fady (Fotos: Instagram @)

En este sentido, Fady recordó que en una de las casas en las que vive tiene cámaras de seguridad a través de las cuales Mariano vigilaba que estuviera en buen estado de salud y si se había ido a dormir.

FADY, LA MAMÁ DE MARIANO CAPRAROLA CONTÓ CÓMO ERA LA RELACIÓN DE MUTUO CUIDADO CON SU HIJO

“Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, contó Fady, que mostró el altar que le hizo a su hijo al lado de sus virgencitas.

“A Mariano lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ‘las chicas’, ¿no?”, dijo.

Mariano Caprarola y su mamá, Fady (Fotos: Instagram @)

“El día de su cumpleaños fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos íbamos el dueño nos invitó la comida. Rápidamente los que estaban en las otras mesas lo vieron y se empezaron a sacar fotos con él. Sinceramente me da orgullo”, cerró Fady.

