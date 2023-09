Silvina Luna falleció este jueves tras estar internada 79 días en el Hospital Italiano, y dejó tras de sí una carrera plagada de éxitos en el teatro y la TV que comenzó con su participación en un reality, pero que se extendieron gracias a su carisma y simpatía. Tenía solo 43 años y el sueño de ser mamá.

Silvina, que nació el 21 de junio de 1980 en Rosario (Santa Fe), se dedicó al modelaje profesional pero no fue hasta que ingresó a la casa de Gran Hermano en la segunda edición argentina del reality (2001), que alcanzó una fama aún mayor.

Tras esta exitosa experiencia, su carrera despegó con fuerza y por eso comenzó a incursionar en la actuación en el teatro de revista de la mano de Hugo y Gerardo Sofovich, en obras como La noche de las pistolas frías (2002), Una revista diferente (2003-2004) o El champán las pone mimosas (2006).

(Foto: Redes)

SILVINA LUNA: DEL REALITY MÁS FAMOSO AL ESTRELLATO

La modelo se preparó con profesionales del medio como Julio Chávez, y fue así que incursionó en la comedia Más que amigos (2008), Algunas mujeres a las que le cagué la vida (2016), Abracadabra (2016-2017) y Explosivos (2017-2018), entre otras.

En la TV, Silvina fue parte de recordados ciclos como Poné a Francella, No hay 2 sin 3, Los Roldán, Amor en custodia, El patrón de la vereda, Casados con hijos, Gladiadores de Pompeya, Valentino el argentino, Son de Fierro, El capo, Ciega a citas, Señores papis, Ultimátum, Las estrellas y El host, junto a Adrián Suar.

Además, Silvina también fue parte de tres ediciones de Bailando por un sueño (2006, 2009 y 2017), de Zapping diario, Fútbol para todos (Fox Sports), Tu cara me suena 2, La jaula de la moda, Incorrectas, Flor de equipo y El hotel de los famosos.

Asimismo, Silvina participó de los films El vagoneta en el mundo del cine (2012) y Loca ella, loco yo, que se filmó en 2015 pero se estrenó recién en 2018; y en los videoclips Same old story de Maxi Trusso, Imaginándola de Rudo Serrano y Escapémonos de El Polaco, su ex pareja.

A los 43 años, murió Silvina Luna

EL TREMENDO PADECIMIENTO QUE VIVIÓ SILVINA LUNA A CAUSA DE UNA MALA PRAXIS DE ANÍBAL LOTOCKI

Hace doce años, la modelo se sometió a un procedimiento quirúrgico con el médico Aníbal Lotocki, que le inyectó biopolímeros mezclados con silicona líquida en sus glúteos, lo que a la larga le produjo una hipercalcemia y una insuficiencia renal que la llevaron a tratarse periódicamente.

En febrero de este año, Silvina anunció públicamente que necesitaba un trasplante de riñón, procedimiento para que el que su propio hermano se presentó como donante, aunque los médicos se opusieron cuando encontraron que una bacteria había infectado su organismo.

A comienzos de junio de 2023, la modelo publicó un video en sus redes sociales en el que se la veía muy contenta a raíz del progreso en el tratamiento, ya que una biopsia que le realizaron identificó a la bacteria que la afectaba, y por ende se ideó un procedimiento a seguir.

Silvina Luna murió a los 43 años tras estar internada por tres meses en terapia intensiva en el Hospital Italiano

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria e ir camino al trasplante”, dijo la modelo que se disponía a probar los antibióticos para ver si lograba tolerarlos y completar el tratamiento.

Algunos días después, la modelo publicó otro video en el que se disponía a entrar al quirófano para que le coloquen un catéter semipermeable para diálisis en el brazo, a fin de recibir medicación intravenosa.

A todo esto, Silvina se realizaba diálisis durante unas cuatro horas entre tres y cuatro días a la semana debido a que sus riñones ya habían dejado de funcionar, por lo que se hacía imperioso vencer a la bacteria para realizar el trasplante.

Silvina Luna murió a los 43 años tras estar internada por tres meses en terapia intensiva en el Hospital Italiano

EL DRAMÁTICO CAMINO DE SILVINA LUNA A RAÍZ DE LA MALA PRAXIS DE ANÍBAL LOTOCKI

La modelo dedicó sus últimos años de vida a alertar a las personas que se someten a procedimientos quirúrgicos para verse mejor sin medir los medios. “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, dijo en mayo en LAM.

Tras la condena de la Justicia en febrero al médico Lotocki a 4 años de prisión y cinco de inhabilitación por lesiones graves a Silvina, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, la modelo contó que el responsable de su mala praxis, nunca se comunicó con ella.

“Nunca me pidió disculpas, al contrario. Yo le dije en un momento si él quería pedirme disculpas y me dijo que no”, contó en El corresponsal, con Nelson Castro (TN).

“Yo no sé hasta qué punto mi caso ayuda a otras personas, porque veo que la gente se sigue operando en el mismo lugar, que no hay una consciencia mayor de dejar de operarse o de no ir a ese lugar”, agregó.

“Esa persona (Lotocki) sigue operando, sigue yendo al mismo consultorio, le siguen pagando fortunas, la Justicia no le ha quitado la licencia para operar todavía... eso no lo puedo creer ¿Cómo puede ser que estando condenado no le saquen la licencia para operar? En cualquier parte del mundo te la quitan. En este país parece que la mala praxis y poder dañar a alguien a nivel salud es un chiste”, cerró.

Silvina Luna murió a los 43 años tras estar internada por tres meses en terapia intensiva en el Hospital Italiano

Los últimos meses de Silvina Luna

Si bien su pronóstico era muy grave a fines de junio, y con la convocatoria de los famosos a hacer cadenas de oración pidiendo por su vida, Silvina Luna comenzó a experimentar una leve mejoría que se fue haciendo más evidente con el correr de los días.

A mediados de julio, Silvina ya había comenzado su proceso de recuperación con la ayuda de kinesiólogos, mientras los médicos la trasladaron a una habitación común, lo que generó mucha alegría en el ambiente artístico.

Sin embargo, en los últimos días, Silvina experimentó un bajón y su patología de base, la falla renal, complicó enormemente el panorama. Este jueves, los médicos evaluaban ponerle nuevamente el respirador, en tanto que en LAM, informaron que “tiene mucha agua en los pulmones, está muy débil y tiene atrofia muscular”

“Los riñones no solo eliminan el agua y los excesos de toxina del cuerpo, sino que están relacionados con el metabolismo. Ella siguió siempre con diálisis, y eso no alcanzó a sacarle el líquido que tiene demás”.

Este miércoles, los medios dieron cuenta de que los médicos de Silvina habían decidido volver a intubarla, pero en una charla con su familia se decidió no hacerlo para no someterla a un sufrimiento innecsario ya que, como se afirmó en diversos medios, “no había nada que hacer por la modelo”, que luchó con todas sus fuerzas para aferrarse a la vida hasta el final.