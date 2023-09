En medio del enorme dolor que se vive después de conocerse la noticia sobre la muerte de Silvina Luna, en Telenoche dieron a conocer la última entrevista que Nelson Castro le hizo a la modelo para su programa El corresponsal.

En la nota, el conductor quiso saber cómo se encontraba Silvina por aquel entonces. A lo que la joven se sinceró: “‘Estoy como se puede. Estoy poniéndole la fuerza necesaria a lo que la vida me propone hoy que es muy duro. Hay días que me siento bien, hay días que me siento mal, y hay días que me duele todo el cuerpo y no puedo hacer nada’”, se la escuchó decir.

Por otro lado, la entrevistada habló de las cosas que se perdió desde que la operación a la que se sometió con Aníbal Lotocki le significó serios problemas de salud: “Me cambió la vida en medio de la plenitud de mi carrera, de mi vida, de mis 40 años. He gastado muchísima plata en todo lo que es remedios, todo lo que es sueños pendientes, viajes, amistades, parejas. Muchas cosas que quedaron truncadas en el medio”.

“‘Me acuerdo patente haberle preguntado (a Lotocki) si eso (por la operación) tenía una contraindicación y él, claramente, me dijo que no. Realmente, fueron 12 años de mucha tortura’”.

“‘Fueron muchísimas cosas que me fueron pasando. Yo no una persona que mira hacia atrás, trato de pensar hacia adelante. El pensar hacia atrás te lleva a un lugar de resentimiento y yo quiero llegar a un lugar de aceptación para poder ver nuevas posibilidades’”, continuó.

CONMOVEDORA DESPEDIDA DE ÁNGEL DE BRITO A SILVINA LUNA

En medio del inmenso dolor que despertó la noticia sobre la muerte de Silvina Luna a los 43 años, después de haber permanecido internada en el Hospital Italiano durante 80 días, Ángel de Brito fue uno de los tantos famosos que la despidieron en las redes.

“¡Más de 20 años trabajando juntos, siempre alegre! ¡Así te voy a recordar!”, comenzó diciendo el conductor de LAM en Instagram, junto a varias postales de distintos momentos que vivió con la querida modelo, quien saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano 2.

“Miles de anécdotas, como cuando nos casamos en una improvisada falsa boda. ‘Ya que estamos acá, casémonos’, me dijo y usurpamos un altar ajeno (el de Karina Jelinek)”, agregó, dando a conocer divertidas escenas que protagonizó con la joven.

Y cerró, a flor de piel, después de que varias figuras también plasmen en sus muros su angustia por este desenlace: “¡Por tu memoria y tu sufrimiento, vamos a intentar que tu pesadilla se convierta en Justicia! ¡Te quiero, Moon! #SilvinaLuna #QEPD”.