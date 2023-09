A pocas horas de que se conociera la triste noticia sobre la muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito compartió su dolor y confesó cómo se sintió el día que entrevistó a la modelo en LAM, pocas semanas antes de que quedara internada en el Hospital Italiano.

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América en vivo.

“Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver porque, cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil”.

“Ella nos decía ‘quiero ir un día fuerte y poder contar todo’. Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo”, agregó, en referencia a los momentos de angustia que atravesó Silvina durante la entrevista.

“Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver porque, cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”, agregó, sincero.

“Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’”.

Y cerró, a flor de piel: “Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’. Veía un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando. Era todo desolador”.

EL LLANTO DE MAJO MARTINO AL HABLAR DE SU AMISTAD CON SILVINA LUNA

Fueron muchas las voces que se alzaron para compartir el profundo dolor que les generó la triste noticia sobre la muerte de Silvina Luna a los 43 años, después de haber estado internada casi tres meses en el Hospital Italiano. Y una de las amigas que no pudo contener el llanto al recordarla fue Majo Martino.

La panelista, que profundizó su amistad con la joven en El Hotel de los Famosos 2, se angustió por la partida de la joven. Sin embargo, dio a conocer una charla que mantuvo con la exparticipante de Gran Hermano 2001 hace unos meses: “Hay algo que quiero decir porque me lo dijo ella este año”, comenzó diciendo Majo en LAM.

“Fuimos a comer y me dijo algo que a mí me deja muy tranquila. Me dijo que ella fue muy feliz. No lo decía despidiéndose, ni nada”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Pero lo que ella me contó de su vida es que fue una mujer muy amada por sus parejas, que tuvo relaciones hermosas, amores muy fuertes, que hizo lo que quiso, que viajó… ¡todo lindo me dijo! Pensar en eso me da una tranquilidad enorme dentro de todo esto”.