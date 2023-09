Silvina Luna falleció este jueves a los 43 años, víctima de una falla renal que hacía imperioso un trasplante que nunca llegó debido a una infección que la afectó hasta el final de sus días, cuando su hermano Ezequiel decidió que su agonía no se prolongue más.

En LAM, Ángel de Brito justificó el accionar de Ezequiel Luna, en quien recayó la tremenda responsabilidad de decidir sobre la vida del único miembro de su familia que quedaba con vida, ya que perdió a sus padres con cinco meses de diferencia en el año 2008.

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, dijo Ángel.

ÁNGEL DE BRITO EXPLICÓ CÓMO FUE LA DECISIÓN QUE TUVO QUE TOMAR EL HERMANO DE SILVINA LUNA

“Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, agregó el conductor sobre el cuadro de Silvina. “Los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces”, señaló.

“Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida y un milagro también”, sumó el conductor.

Finalmente, Ángel justificó la decisión de Ezequiel. “Ayer, cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”.

“Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones. Ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy”, concluyó Ángel sobre la decisión que terminó con la agonía de Silvina Luna.

