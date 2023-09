Luego de que se especulara con la posibilidad de que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- recupere su libertad después de estar preso desde el 6 de junio, se conocieron más detalles sobre la causa judicial que lleva adelante el cantante.

Según se supo, un fiscal pidió que el artista sea sometido a juicio oral por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez, tenencia de estupefacientes y encubrimiento agravado, tal como lo informaron fuentes judiciales y publicó Télam.

El requerimiento fue presentado por el fiscal de Moreno-General Rodríguez, Raúl Villalba, ante el juez de Garantías de ese Departamento Judicial, Gabriel Castro, quien ahora deberá resolver si hace lugar al planteo.

Por su parte, L-Gante continúa alojado en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes, a la espera de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense se expida sobre un pedido de su defensa que reclamó su excarcelación extraordinaria.

FUERTES DECLARACIONES DEL PAPÁ DE L-GANTE, A CASI 50 DÍAS DE SU DETENCIÓN

A casi 50 días de que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- quedara detenido después de que le imputaran los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego; su papá, Miguel Ángel Prosi, fue contundente al hablar de la causa de su hijo.

“El día que la Justicia compruebe que Elián es culpable, pero lo llevo yo de los pelos a la cárcel. Yo soy así, nosotros pagamos todas las deudas y todo lo que hacemos. Yo me comprometo a eso que soy el padre, y la madre también”, comenzó diciendo el hombre en una nota que dio para Desayuno Americano.

“Si hay algo que tenemos, que es fundamental, es que nosotros no mentimos. Vamos a ir a la Justicia con la verdad, no con artilugios de ‘qué dijo’, ‘qué no dijo’. Vamos a ir con lo que corresponde. No pedimos que la Justicia sea benévola con Elián, le pedimos que haga lo que corresponde, nada más”, agregó.

Y cerró, tajante: “Yo no soy el papá de Heidi. Que le den la pena que corresponda. Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. ¿Qué tiene que hacer acá? En este caso, el barrio es lo mejorcito que hay porque acá hay gente humilde y trabajadora, al barrio lo arruinan uno par de granos”.