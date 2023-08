Ya se cumplieron dos meses desde que L-Gante fue encarcelado, acusado de amenazar y secuestrar a dos personas. Uno de los soportes este tiempo fue Tamara Báez, su exnovia y madre de su hija Jamaica, quien lo acompaña desde el primer momento.

La influencer, que a través de sus redes puede compartir sus deseos de hacerse cirugías estéticas como cruzar a quienes la critican, respondió preguntas de sus seguidores y una en especial apuntó al tipo de vínculo que tiene con el cantante.

“¿Qué es lo que más extrañás de Elián?”, le preguntaron y la joven fue tajante. “Verlo jugar con mi hija”, destacó, sobre el rol como papá que tiene el cumbiero.

Foto: Instagram Stories

TAMARA BÁEZ IMPACTÓ EN LENCERÍA Y REVELÓ SU PRÓXIMA CIRUGÍA ESTÉTICA

Tamara Báez, la expareja de L-Gante, con quien tiene a su hijita Jamaica, impactó en Instagram con una foto súper sensual en lencería que compartió a través de sus stories de Instagram.

La joven aprovechó la tarde lluviosa para sacarse selfies en su casa. En esta oportunidad, lució uno de sus bodys preferidos de color negro, con encajes y transparencias; súper cavado. ¿El escote? Con forma de corazón.

“Si estás así ahora, no me imagino cuando tengas las tetis”, le dijeron. “Estoy disfrutando de mi último tiempo con mis no tetis ja, ja, ja”, cerró Tami, quien contó que se aumentará el busto.