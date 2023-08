Si bien L-Gante sigue detenido en la DDI de Quilmes, no le puso un freno a su carrera musical. De hecho, el cantante de cumbia 420 acaba de lanzar su último tema, Se hace la bella. Además de promocionar su nueva canción, por medio de su equipo de prensa reflexionó sobre su detención.

“Tengo más de 50 canciones, 3 discos para lanzar en las plataformas; mi música me mantiene libre, quisieron hacerme daño, encerrarme, pero me hacen más fuerte en mis convicciones, un artista con su música entretiene y con mi ‘ejemplo’ de superación motivé... Soy referencia para muchos emprendedores y colegas que le dan trabajo a mucha gente y mueven la economía”, sentenció el ex de Tamara Báez en el comunicado.

En la misma línea, se despidió haciendo hincapié por qué hace música. “¡Sin embargo, lo que nivela para abajo, estanca y frustra a la sociedad es la corrupción, la mentira, el engaño, la extorsión y especulación como la de Torres / Sigal y Becerra! Yo cuento una realidad que pasa en los barrios con un ritmo divertido y mi mensaje para la gente siempre fue el de crearse una oportunidad para salir adelante, sea cual sea su objetivo, meta o sueño”, sentenció, reflexivo.

L-GANTE SALIÓ DE PRISIÓN PARA VOTAR EN LAS PASO 2023

Al artista de cumbia 420 se lo pudo ver de buen humor, mientras era trasladado con esposas para cumplir con su deber cívico.

Con una gorra y vestido con un camperón y guantes, acorde con las bajas temperaturas de la mañana del domingo, L-Gante posó para las cámaras que registraban su salida, con sus clásicos gestos.

“Hubo un fuerte operativo policial que hizo la caravana para llegar aquí hasta la Unidad Penitenciaria donde también había un operativo bastante grande. A esos se sumaron cuatro vehículos de sus amigos que llegaron acompañándolo desde la DDI de Quilmes. También los vecinos se acercaron. Cuando lo vieron bajar de la camioneta, directamente se quedaron pegados al cordón”.

