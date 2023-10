El 30 de octubre Mañanísima se muda de Ciudad Magazine a eltrece y entre las novedades contará con un panel renovado, el cual tendrá a dos periodistas con los que Estefi Berardi adelantó que debe tener “una charla” previa.

En el ciclo que conduce Carmen Barbieri, Estefi se quejó de que nadie le avisó que tenía que hacer las fotos promocionales de la nueva etapa del programa y de algo mucho peor. “La producción de este programa me ocultó quienes iban a ser mis compañeros”, sentenció.

“Nadie me quiso contar porque no confían en mí. Tienen miedo que lo cuente”, agregó Berardi, pero Carmen la corrigió: “No, tenemos miedo de que te pelees”, le reprochó. “¿Con Majo Martino cómo te llevás?”, le preguntó Pampito.

Leé más:

Fuerte descargo de Lucas Bertero contra Flor de la Ve sobre su salida de Intrusos

ESTEFI BERARDI ANALIZÓ A SUS NUEVOS COMPAÑEROS DE MAÑANÍSIMA EN ELTRECE

“Con Majo me llevaba súper bien. Yo creo que Majo está enojada conmigo. A mí me parece divina, yo no tengo problema con ella, me encanta como labura, es una excelente profesional y me encanta que esté en el equipo”, la elogió Estefi, antes de largar su versión.

“Yo creo que ella está enojada conmigo, y la entiendo, porque, con la situación del hermano, yo al chico lo critiqué fuerte porque la que lo denuncia (Flor Moyano) es muy amiga mía, pero entiendo que Majo no tiene nada que ver. ¡Qué situación difícil para Majo!”, agregó la panelista, antes de emprenderla con Lucas Bertero.

“¿Pero quién armó el equipo acá?”, quiso saber Carmen cuando Estefi mencionó al panelista de Entrometidos. “Yo voy a tener una charla porque a mí Bertero me caía bien hasta que me enteré que me criticó fuerte en un programa que no ve nadie, que nadie conoce”, minimizó la panelista, ante la molestia de Carmen.

“¡No digas así, que me hacés quedar mal con Carlos Monti!”, la retó Carmen. “Nadie lo levantó y yo no me enteré, pero me dijeron que se desubicó conmigo”, cerró la panelista que por lo menos confesó que con Ricardo Canaletti, al menos por ahora, tiene la mejor de las ondas.

Leé más:

Yanina Latorre reveló su escandalosa versión sobre la separación de Majo Martino y Locho Loccisano