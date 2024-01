A poco de que en las redes se difundiera una foto junto de Graciela Alfano y quien sería su nuevo y millonario novio, que según se supo se llama Carlos Bustin y sería un amigo suyo que vive en Punta del Este, Matías Alé no dudó en darle consejo al hombre que habría conquistado el corazón de su ex.

“Yo le mandé un mensaje a ella el otro día de buena onda, para ver cómo estaba, y me puso un emoji de un puñito, o sea que evidentemente no había buena onda, no había feedback. No me dio ni bola, pero no importa”, comenzó diciendo Alé en Poco correctos.

Foto: Captura (eltrece)

“Si quiere le puedo dar un consejo a Carlos, yo estuve 10 años con Graciela y puedo asesorarlo un ratito. A Graciela le gusta andar en bici, comer sano y livianito. Una comida que le gusta es la milanesa con puré”, agregó.

Y cerró, firme: “Yo hace muchos años que no sé de la vida de Graciela. Cuando hace mucho calor, no le gusta hacer cucharita. Le gusta mucho desayunar en la cama. Ella te abraza con las piernas, tiene una forma de dormir… me va a matar que estoy contando esto. Lo que sí le puedo decir que es que le compre un perro Labrador, que antes no le gustaban a ella y ahora le gustan. También le puede comprar un gatito”.

¡Para tomar nota!

ESTEFI BERARDI MANDÓ AL FRENTE A MATÍAS ALÉ Y LEYÓ EN VIVO LOS MENSAJES QUE LE MANDÓ POR PRIVADO

Luego de que Matías Alé asegurara que le gustaría una chica “que sea poco correcta”, todas las miradas apuntaron a Estefi Berardi, la panelista de Poco correctos. Sin embargo, ella mandó al frente al actor y leyó mensajes retro que le había mandado por las redes.

“Me vuelvo loco si Estefi está sola. A Estefi ya la tiroteé hace un montón y nunca me dio bola. Fue hace muchos años, creo que estábamos en pandemia”, comenzó diciendo Alé en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Me escribió por Instagram. A ver, voy a buscar la conversación. Creo que fue antes de pandemia, pero no digo exacto la fecha por las dudas. Me pusiste ‘hola, ¿cómo va? Pasé a saludarte. Y me pusiste ‘te dejo mi celu’, y te clavé el visto”, reveló Berardi.

Y Alé cerró, contundente: “Es porque no usaba mucho las redes en ese momento. Me clavaste el visto, después nos vimos en algún momento. Pero siempre estuvo acompañada Estefi, así q le mandamos un besito y nada más. Eso fue todo”.