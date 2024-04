En medio de la felicidad que vive en esta nueva vida etapa de su vida, Matías Alé reveló que, a su gran momento profesional, se le suma un flamante amor. Además, dio a conocer las razones por las que aún prefiera no brindar tantos detalles sobre esta relación.

“Estoy muy bien. No estoy solo y esta persona no pertenece al medio. A ver: estoy solo, duermo solo, vivo solo, como solo y trabajo solo. Y, de vez en cuando, duermo abrazado”, comenzó diciendo el actor en su visita a MShow, el programa que sale por Ciudad Magazine, sin querer revelar el nombre de quien logró conquistarlo.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

“Pero no importa con quién, ni dónde, cómo, ni cuándo. Ya se van a enterar, seguramente, en algún momento; pero no hay apuro. Estoy focalizado en prevalecer ese vínculo y cuidarlo. Por eso, tampoco hablo mucho, porque ya lo hice y ya aprendí. Tal vez, exponer mi vida privada no me ha resultado positivo”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Esto lo hablamos entre nosotros. Entonces, estamos yendo despacio, paso a paso, lento. No voy a decir nada. Lo que sí estoy muy feliz, tranquilo y estoy en paz. Hoy deposito el tiempo en preparar mi escena para hoy a la noche que tengo clase de teatro, en hablar con mi madre. Estoy atravesando un muy buen momento personal, profesional, familiar, de salud y de amigos”.

MATÍAS ALÉ REVELÓ CONTUNDENTE POR QUÉ LE ES INFIEL A SUS PAREJAS Y GENERÓ POLÉMICA

Luego de que se le conocieran varios escándalos mediáticos con distintas famosas, Matías Alé abrió su corazón e hizo un profundo análisis al ahondar sobre la infidelidad.

“Primero hay que definir qué significa ser infiel. Me parece que la palabra ‘infidelidad’ y lo que viene relacionado a eso, es llenar un vacío. Uno es infiel para llenar un vacío”, sentenció Ale en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América.

Foto: Captura (América)

“Me parece que después, cuando realmente uno se siente completo, te sentís pleno en una relación, la palabra ‘infidelidad’ ya pasa a un segundo plano”, agregó. Y cerró, sin vueltas: “Creo que lo fundamental es definir cuál es el vínculo que tenés”.