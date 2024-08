Este martes por la noche, Matías Alé festejó su cumpleaños número 47 en un conocido boliche de Palermo y lo hizo en compañía de su mamá, su novia y sus amigos, y Socios del espectáculo se enteró de que el humorista invitó también a una de sus ex a su casamiento.

En la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio, Matías le propuso matrimonio a su pareja de 22 años, Martina Vignolo, y desde entonces se dedicó a hacer los preparativos, entre ellos contactar a los invitados.

En Socios, el staff al completo entrevistó a Floppy Tesouro y le consultaron en vivo si ella es una de las afortunadas. “Ya me invitó. Lo vi en un evento y me dijo ‘Tesouro, no sé qué’”, dijo Floppy, que contó que “se lleva bien con sus ex”, dando a entender que no tiene problema en ir.

EL ROBO QUE ENSOMBRECIÓ EL CUMPLEAÑOS DE MATÍAS ALÉ

En medio del cumpleaños de Matías Alé, a un invitado le robaron el celular. Acto seguido, el cumpleañero se subió al escenario, agarró el micrófono y, disfrazado del Guasón, pidió por favor que lo devolvieran.

“Somos todos amigos, esto es imposible. No se preocupen porque hay fotos de fotos. Hay cámaras acá, así que lo vamos a recuperar, no se preocupen. ¿Alguien que se haya llevado un teléfono?”.

Matías Alé mostró su preocupación por el mal momento que le tocó atravesar durante su cumpleaños. (Captura: X/@fedeflowersok)

“Último momento. Robaron un celular en el cumpleaños de Matías Ale. La preocupación es total”, escribió Fede Flowers en Twitter / X al pie del video de Matías en su cumple pidiendo que aparezca el dispositivo móvil.

